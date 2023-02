Zlatan zaplakao u emisiji uživo: 'Samo ću ti reći da te volim...'

Mnogima nije drag zbog pretjeranog veličanja samog sebe i prikazivanja kao boga, no upravo zbog takvog divovskog samopouzdanja Zlatan Ibrahimović je napravio veličanstvenu karijeru. Naviknuli smo na njegovu grubu vanjštinu i namršteni pogled, no Šveđanin je u jednoj nizozemskoj emisiji pokazao svoju emotivnu stranu.

Ibrahimović je bogatu karijeru gradio u Ajaxu nakon odlaska iz Malmoa. Imao je tek 20 godina, bio je razdvojen od obitelji i prijatelja. Bio je sam u novom gradu, drugoj kulturi i nepoznatom jeziku. Upoznao je jednog čovjeka s kojim je stvorio veliko prijateljstvo. Nizozemski novinar i današnji glasnogovornik PSV-a Thijs Slegers jako puno mu je pomogao u početku i kasnije su postali veliki prijatelji. Zlatan je nedavno doznao kako njegov prijatelj boluje od raka krvi. Terapije nisu donijele ploda, bolest je neizlječiva.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Sjećate li prvog puta kada ste upoznali Thijsa, pitala je voditeljica Ibrahimovića koji je gostovao u jednoj nizozemskoj emisiji gdje je pričao o Slegersu.

- On je bio moj jedini prijatelj u Nizozemskoj, kada sam bio mlad, zbunjen i mislio sam da nemam nikoga tamo. Pojavio se taj novinar koji me je sam kontaktirao, a tada novinari nisu bili moji prijatelji. Odlučio sam se javiti, napraviti prvi kontakt, ručali smo i od tada smo postali jako dobri prijatelj. Igrali smo tenis, družili se, a on mi je jako puno pomogao. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam ostao zahvalan na svemu. I dalje smo u kontaktu i mogu reći da je uvijek bio u mom srcu - rekao je Ibrahimović.

Nije mogao zadržati suze. Emocije su navrle.

- Jedino što želim reći je da te volim, moj prijatelju - rekao je Zlatan i zaplakao.

Krenule su suze same od sebe i Thijsu Slegersu, a nitko u studiju nije mogao ostati ravnodušan.

