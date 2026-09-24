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NOVI POSAO U EMIRATIMA

Zlatko Dalić debitira i odmah lovi trofej. Kad i gdje gledati?

Piše Josip Tolić,
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Zlatko Dalić debitira i odmah lovi trofej. Kad i gdje gledati?
Foto: Instagram
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Dalić debitira na klupi UAE-a protiv Jemena i odmah juri polufinale Zaljevskog kupa!

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Osamdeset i četiri dana nakon ispadanja u šesnaestini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva s Hrvatskom, Zlatko Dalić (59) ponovno je na terenu u izborničkoj ulozi. Ovaj četvrtak debitira na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata koju očekuje nastup na 27. izdanju Arapskog zaljevskog kupa u Saudijskoj Arabiji.

UAE dvostruki je osvajač toga natjecanja u kojemu sudjeluje osam selekcija iz toga dijela svijeta (uz UAE i domaćina, tu su Katar, Oman, Kuvajt, Jemen, Bahrein i Irak). Hrvatska ekspedicija na klupi emiraćanske reprezentacije otvara turnir protiv Jemena u Džedi od 17.55 (prijenos na platformi Onefootball).

- Uvijek sam optimist, uvijek guram momčad i očekujem najbolje. Naravno, sretan sam što sam ovdje, zaokružio sam to svojevrsni ciklus i vjerujem u ovu momčad - rekao je Dalić.

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Kladionice mu daju status izrazitog favorita (koeficijent 1,30 naspram 6,25 na Jemen), UAE je u posljednjih pet utakmica pobijedio toga protivnika, ali Dalić ne želi opuštanje.

- Sedam treninga nije dovoljno za natjecanje poput Zaljevskog kupa, ali znamo što nam je cilj, proći skupinu i ući u polufinale. Neće biti lako, imamo tešku grupu, pogotovo će biti teško u prvoj utakmici, mom debiju. Ali pokušat ćemo dati sve od sebe i uživati u nogometu.

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Donedavni izbornik "vatrenih" će voditi selekciju u još dvije utakmice ovaj mjesec protiv branitelja naslova Bahreina (nedjelja, 20 sati) i Katra (srijeda, 19.30), a prve dvije reprezentacije prolaze u završnicu koja se također igra u ovom prozoru. Polufinale je 3. listopada, a finale 6. listopada.

Uz Dalića, u stožeru reprezentacije UAE-a su i njegovi dosadašnji pomoćnici Vedran Ćorluka, Danijel Subašić, Dražen Ladić, Luka Milanović, Marin Dadić i Marc Rochon, dok je Branko Ivanković preuzeo poziciju direktora.

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