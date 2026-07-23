Obavijesti

Sport

Komentari 0
58. SELEKCIJA SVIJETA

Zlatko Dalić dobio konkurenciju za novi posao, Barcinu legendu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Zlatko Dalić dobio konkurenciju za novi posao, Barcinu legendu
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dalić odmara, ali ga love iz UAE, Koreje i Saudijske Arabije. Posao za Dubai je stopiran, a Saudijci već okreću ploču i sanjaju Xavija

Admiral

Zlatko Dalić nakon odstupanja s pozicije izbornika hrvatske nogometne reprezentacije odmara s obitelji i važe opcije za nastavak trenerske karijere. Interesa ima sa svih strana svijeta, tako su 24sata doznala da ga silno žele iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje su sve pripremili za njegovo predstavljanje, čak su i mnogi njegovi dosadašnji suradnici iz stožera "vatrenih", među kojima i Vedran Ćorluka, trebali s njim put Dubaija. No posao su ipak stopirali.

Javio se, naime, interes iz Južne Koreje i Saudijske Arabije, čak i Kolumbije. Priča o Saudijskoj Arabiji je čudna, tu je reprezentaciju prije Svjetskog prvenstva preuzeo Grk Giorgos Donis, koji je na Mundijalu remizirao s Urugvajem (1-1) i Zelenortskim Otocima (0-0), očekivano izgubio od Španjolske (4-0), te je Arabija bila zadnja u skupini.

LaLiga - FC Barcelona v Sevilla
Foto: ALBERT GEA

Saudijce strašno ljuti što nisu u ključnoj, trećoj utakmici, svladali Zelenortske Otoke, posljednje mjesto u ovakvoj skupini smatraju razočaranjem, pa Donis opasno "visi". Iako još nije "pao", za razliku od Hong Myung-boa, izbornika Južne Koreje.

U međuvremenu, čini se kako se Saudijci, 58. na Fifinoj ljestvici nakon završetka Mundijala, okreću drugom rješenju. Umjesto iskusnog trenerskog imena, žele dovesti igračku legendu španjolske nogometne reprezentacije Xavija Hernandeza (46). On jako dobro, kao i Dalić, poznaje nogomet na Bliskom istoku jer je vodio Al Sadd iz Katra, govorio je kako je spreman i za izbornički posao. Posljednji je posao imao u Barceloni, koju je napustio 2024.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Brat igrača Dinama na probi u Maksimiru, bivši hajdukovac u trećoj ligi
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brat igrača Dinama na probi u Maksimiru, bivši hajdukovac u trećoj ligi

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali
SPLITSKI ĐIR

FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali

Supruga nekadašnjeg nogometaša Hrvatske Ivana Rakitića uživa u ljetu na hrvatskoj obali. Raquel je pokazala zavidnu liniju i atraktivan izgled zbog kojeg je smatraju jednom od najljepših javnih osoba
FOTO 'Teniska Barbie' poslije prekida uživa u Hrvatskoj! Plijeni pažnju u Dubrovniku...
POSJETILA HRVATSKU OBALU

FOTO 'Teniska Barbie' poslije prekida uživa u Hrvatskoj! Plijeni pažnju u Dubrovniku...

Taylor Fritz i influencerica Morgan Riddle prekinuli su dugogodišnju vezu prije nekoliko mjeseci. Riddle trenutačno uživa na hrvatskoj obali gdje je posjetila Dubrovnik i Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026