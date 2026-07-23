Zlatko Dalić dobio konkurenciju za novi posao, Barcinu legendu

Zlatko Dalić nakon odstupanja s pozicije izbornika hrvatske nogometne reprezentacije odmara s obitelji i važe opcije za nastavak trenerske karijere. Interesa ima sa svih strana svijeta, tako su 24sata doznala da ga silno žele iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje su sve pripremili za njegovo predstavljanje, čak su i mnogi njegovi dosadašnji suradnici iz stožera "vatrenih", među kojima i Vedran Ćorluka, trebali s njim put Dubaija. No posao su ipak stopirali.

Javio se, naime, interes iz Južne Koreje i Saudijske Arabije, čak i Kolumbije. Priča o Saudijskoj Arabiji je čudna, tu je reprezentaciju prije Svjetskog prvenstva preuzeo Grk Giorgos Donis, koji je na Mundijalu remizirao s Urugvajem (1-1) i Zelenortskim Otocima (0-0), očekivano izgubio od Španjolske (4-0), te je Arabija bila zadnja u skupini.

Foto: ALBERT GEA

Saudijce strašno ljuti što nisu u ključnoj, trećoj utakmici, svladali Zelenortske Otoke, posljednje mjesto u ovakvoj skupini smatraju razočaranjem, pa Donis opasno "visi". Iako još nije "pao", za razliku od Hong Myung-boa, izbornika Južne Koreje.

U međuvremenu, čini se kako se Saudijci, 58. na Fifinoj ljestvici nakon završetka Mundijala, okreću drugom rješenju. Umjesto iskusnog trenerskog imena, žele dovesti igračku legendu španjolske nogometne reprezentacije Xavija Hernandeza (46). On jako dobro, kao i Dalić, poznaje nogomet na Bliskom istoku jer je vodio Al Sadd iz Katra, govorio je kako je spreman i za izbornički posao. Posljednji je posao imao u Barceloni, koju je napustio 2024.