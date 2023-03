Dalić je preporodio 'vatrene', a sada ima priliku napraviti nešto što je tek četvorici uspjelo...

Na klupu hrvatske nogometne reprezentacije stigao je 7. listopada 2017. godine, a Zlatko Dalić (56) potpisao je novi ugovor s HNS-om te bi se na klupi 'vatrenih' trebao zadržati sve do 2026. godine čime bi postao najdugovječniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.

Trenutačno su još ispred njega Slaven Bilić (54) koji je na klupi bio od 25. srpnja 2006. godine sve do 30. lipnja 2012., odnosno 2167 dana, dok je na prvom mjestu pokojni 'trener svih trenera' Miroslav Ćiro Blažević. On je 'vatrene' preuzeo 1. ožujka 1994. godine i na klupi bio 2437 dana, odnosno sve do 1. studenog 2000. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev govor na Ćirinom sprovodu

Zlatko Dalić s današnjim danom broji 1988 dana na klupi 'vatrenih', ali je po broju utakmica na drugom mjestu. Ima ih 70, Bilić je vodio 65 utakmica, a Blažević 74. Također, od aktualnih izbornika među najboljih 10 reprezentacija svijeta, dugovječniji na klupi su francuski izbornik Didier Deschamps s 3905 dana, odnosno 11 godina, i izbornik Engleske Gareth Southgate koji vodi reprezentaciju s Otoka od 2016. godine, tj. 2362 dana.

Daliću i Southgateu je idući Mundijal treći u nizu

Ako Dalić ostane na klupi do kraja ugovora, odnosno završi ga nakon Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, postat će peti izbornik na svijetu koji je od samostalnosti Hrvatske sudjelovao na tri SP-a u nizu. Napravili su to još Carlos Quieroz s Iranom (2014., 2018., 2022.), Oscar Tabarez s Urugvajem (2010., 2014., 2018.), Didier Deschamps s Francuskom (2014., 2018., 2022.) te Joachim Löw s Njemačkom (2010., 2014., 2018.). Uz Dalića će biti i Southgate kojemu bi to moglo biti treće SP s Engleskom (2018., 2022.).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon što je ostao bez nekoliko senatora, nada se izbornik Dalić kako bi mu upravo SP u SAD-u moglo biti prvo izdanje 'vatrenih' bez Luke Modrića (37) te kako će s kapetanom nastaviti svoj izbornički put na Europskom prvenstvu iduće godine.

