'Zlatko Dalić je sve odradio vrhunski. Portugal? Peh, ali najbolji smo kad je najteže...'

Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Apsolutno zasluženo. Protiv Gane smo od prve do zadnje minute, izuzev 15 minuta u drugom dijelu kada su nas pritisnuli, kontrolirali utakmicu, diktirali tempo i praktički bez prevelikih stresova pobijedili. Izbornik Zlatko Dalić ponovno je pokazao da igrače poznaje u dušu i radi vrhunske stvari u kontinuitetu.

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Sve je bilo pogođeno za utakmicu protiv Gane od sustava pa do izbora igrača. Znamo da nas ima 3,8 milijuna izbornika, ali Zlatko Dalić je taj jedan i najbolji. Pokazali smo da smo najbolji kada je najteži i kad smo pod pritiskom najbolje funkcioniramo.

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedino ono što moramo još popraviti je defenzivni skok na prekidu. Ponovno smo iz prekida primili gol. Visinu imamo, no moramo biti još puno čvršći i agresivniji.

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Drago mi je da su se neki igrači sada podigli u formi, to nam je veliki zalog za šesnaestinu finala. Tamo nas čeka Portugal, moćni Portugal. Nismo imali sreće sa ždrijebom, ali uvjeren sam da ćemo ponovno biti najbolji kad je najteže.