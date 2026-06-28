Za 24sata utakmicu Hrvatske i Gane (2-1) analizira Nikola Šafarić (45), danas trener Varaždina, a nekad član hrvatske nogometne reprezentacije
'Zlatko Dalić je sve odradio vrhunski. Portugal? Peh, ali najbolji smo kad je najteže...'
Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Apsolutno zasluženo. Protiv Gane smo od prve do zadnje minute, izuzev 15 minuta u drugom dijelu kada su nas pritisnuli, kontrolirali utakmicu, diktirali tempo i praktički bez prevelikih stresova pobijedili. Izbornik Zlatko Dalić ponovno je pokazao da igrače poznaje u dušu i radi vrhunske stvari u kontinuitetu.
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Sve je bilo pogođeno za utakmicu protiv Gane od sustava pa do izbora igrača. Znamo da nas ima 3,8 milijuna izbornika, ali Zlatko Dalić je taj jedan i najbolji. Pokazali smo da smo najbolji kada je najteži i kad smo pod pritiskom najbolje funkcioniramo.
Jedino ono što moramo još popraviti je defenzivni skok na prekidu. Ponovno smo iz prekida primili gol. Visinu imamo, no moramo biti još puno čvršći i agresivniji.
Drago mi je da su se neki igrači sada podigli u formi, to nam je veliki zalog za šesnaestinu finala. Tamo nas čeka Portugal, moćni Portugal. Nismo imali sreće sa ždrijebom, ali uvjeren sam da ćemo ponovno biti najbolji kad je najteže.
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