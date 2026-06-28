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NIKOLA ŠAFARIĆ ZA 24SATA

'Zlatko Dalić je sve odradio vrhunski. Portugal? Peh, ali najbolji smo kad je najteže...'

Piše Za 24sata: Nikola Šafarić,
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'Zlatko Dalić je sve odradio vrhunski. Portugal? Peh, ali najbolji smo kad je najteže...'
Foto: Igor Kralj/Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Za 24sata utakmicu Hrvatske i Gane (2-1) analizira Nikola Šafarić (45), danas trener Varaždina, a nekad član hrvatske nogometne reprezentacije

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Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Apsolutno zasluženo. Protiv Gane smo od prve do zadnje minute, izuzev 15 minuta u drugom dijelu kada su nas pritisnuli, kontrolirali utakmicu, diktirali tempo i praktički bez prevelikih stresova pobijedili. Izbornik Zlatko Dalić ponovno je pokazao da igrače poznaje u dušu i radi vrhunske stvari u kontinuitetu.

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Sve je bilo pogođeno za utakmicu protiv Gane od sustava pa do izbora igrača. Znamo da nas ima 3,8 milijuna izbornika, ali Zlatko Dalić je taj jedan i najbolji. Pokazali smo da smo najbolji kada je najteži i kad smo pod pritiskom najbolje funkcioniramo. 

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Jedino ono što moramo još popraviti je defenzivni skok na prekidu. Ponovno smo iz prekida primili gol. Visinu imamo, no moramo biti još puno čvršći i agresivniji. 

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Drago mi je da su se neki igrači sada podigli u formi, to nam je veliki zalog za šesnaestinu finala. Tamo nas čeka Portugal, moćni Portugal. Nismo imali sreće sa ždrijebom, ali uvjeren sam da ćemo ponovno biti najbolji kad je najteže. 

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