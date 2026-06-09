Zlatko Dalić: Lako je uzeti pivu i komentirati iz fotelje što i kako. Ovaj posao je zahtjevan i težak

Izbornik Zlatko Dalić (59) i hrvatska reprezentacija putuju u utorak u SAD, a u ponedjeljak navečer je u razgovoru s voditeljicom Mojmirom Pastorčić naveo kako je spreman za put te da jedva čeka zaigrati s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.

- Sve je spremno. Putujemo u utorak i jedva čekamo doći tamo i zaigrati, kao i cijela Hrvatska i svi naši navijači. Svjetsko prvenstvo je veliki događaj.

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Otkrio je još u intervjuu za RTL direkt kako je zadovoljan s dvije pripremne utakmice. Hrvatska je izgubila (2-0) od Belgije u Rijeci te pobijedila Sloveniju u Varaždinu (2-1).

- Nemam puno briga. Napravili smo desetak dana dobrih priprema u Rijeci. Bio sam jako zadovoljan atmosferom i radom naših igrača. Imali smo dvije utakmice koje su nam sve pokazale. To su pripremni susreti zbog kojih znamo na čemu smo. Imamo sedam dana prije Engleske, mislim da ćemo biti spremni i ja sam optimist.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Komentirao je senatore, dugogodišnje igrače 'vatrenih'.

- To su igrači koji su s nama od 2018. godine, tu su od prvoga dana. Njih poštujem i puno mi znače. Oni su sad osam godina stariji, a dolaze i mlađe generacije. Oni će imati veliku ulogu i meni su bitni, ali sam svjestan da ćemo morati gurati mlađe igrače. Senatori će biti tu, ali će imati podršku mlađih igrača.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Izbornik je i sam izjavio da nam nedostaje živosti i energije te kako će taj manjak snage nadomjestiti mladi igrači.

- Mladim igračima i njihovom energijom. Mi nikad nismo bili poznati po brzini. Mi smo uvijek imali tu svoju usporenu taktiku gdje držimo posjed i pobjeđujemo. Ja sam optimist i vjerujem u ono što radimo. Možemo napraviti puno. Najvažnije nam je da prođemo grupu i onda utakmicu po utakmicu, uspjeh je što smo uopće došli na Svjetsko prvenstvo. U Rusiji smo imali Dansku nakon grupne faze. To je bila najteža utakmica jer bi sve palo u vodu da smo ispali.

Komentirao je masku koju je nosio Gvardiol 2022. u Katru, a sad će vjerojatno morati i Modrić.

- To je sigurno problem zbog psihe i vidnog polja. Gvardiol je imao masku u Katru pa smo imali dobar rezultat, pa neka tako bude i sad. Luka će sam procijeniti koliko će mu ta maska trebati.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izbornik smatra kako utakmice na Mundijalu neće biti toliko tehnički atraktivne te da se treba fokusirati na ostvarenje rezultata.

- Gledajte, ovo je turnir. Ovdje nema ljepote i uživanja. Treba uživati u pragmatičnom nogometu, treba ići na rezultat, tako se osvajaju turniri. Sve polazi od faze obrane, moramo biti čvrsti. Mi smo na zadnja dva SP-a igrali odličnu obranu. Ne smiješ dopustiti da protivnik zabije puno golova. Bolje je kad je 1:0 nego kad je 4:3.

Svjestan je podcjenjivanja od stranih medija, ali podcjenjivali su nas i na prošla dva SP-a.

- To pišu od 2018., kažu da smo stari, a mi smo zajedno s Francuzima i Nijemcima u 21. stoljeću s najviše medalja. Engleska nema medalje 60 godina, a Hrvatska ima tri. Uvijek nas podcjenjuju i kažu da smo potrošeni i stari. Mi trajemo osam godina, došli smo do izvrsnosti i to naše smo postigli kvalitetom, radom, sposobnošću i taktikom. Puno se teže održati u izvrsnosti nego doći tamo.

Rijeka: Veleposlanica SAD-a Nicole McGraw posjetila trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi test odmah je i najteži.

- Utakmica s Engleskom nam je najteža. Prva uvijek usmjerava tijek, tako je bilo na zadnja dva SP. Igramo protiv velikog protivnika i velike reprezentacije. Englezi već dugi niz godina pokušavaju doći na vrh, ali ne uspijevaju. Imaju novog izbornika, nove strategije, proučili smo ih. Već znam svojih prvih 11, ove utakmice su nam dale puno odgovora. Ne moramo se bojati nikoga.

Svjestan je vrućina u Dallasu, ali smatra da to neće biti toliko problematični faktor.

- Imat ćemo sedam dana za prilagodbu. Stadion u Dallasu će biti zatvoren pa će biti malo blaže. Neke ekipe su otišle par dana ranije, možda to i nije prednost, vidim da se žale, svima je teško. Mi smo procijenili da je bolje biti doma i 15 dana ne trošiti energiju. Neobična su vremena utakmica, naučili smo igrati kasnije, ali kako protivniku, tako i nama.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prehrana je važan faktor u svakodnevici reprezentativaca, a izbornik vjeruje svojim igračima da znaju kako i što jesti.

- Pravila se znaju, to su profesionalci. Oni znaju što je za njih najbolje. Mi imamo svoje kuhare, svoje doktore i nema potrebe za takvim egzibicijama. Dozvoljeno je nakon utakmice, dapače, i oni se moraju malo opustiti. Nakon utakmice bude pizza, burger i pivo i tad smiju to jesti, ali prije nikako ne.

Iznimno mu je drago što će BiH igrati na Mundijalu i smatra da su kopirali naš način pripremanja za SP.

- Meni je jako drago što BiH igra na SP-u. Oni su kopirali Hrvatsku. Radili su ono što i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar miks, stavili su izbornika koji bira kako treba i to im se vratilo. Oni su sami rekli da im je hrvatska reprezentacija putokaz i drago mi je što su tu. Nemaju toliko tešku grupu i želim im svu sreću.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na pitanje je li mu utakmica u Varaždinu bila posljednja na klupi 'vatrenih' u Hrvatskoj nije dao direktan odgovor.

- Tako je ispalo, tako se poklopilo da igramo sa Slovenijom i nije nam trebao veliki stadion, pa smo igrali u Varaždinu. To je moj grad, moji ljudi. Je li bilo neke simbolike, vidjet ćemo nešto kasnije.

Nedostaje nam zlato, ali svjestan je izbornik koliko je konkurencija snažna i kakve uvjete te selekcije imaju naspram nas.

- Nažalost, izgubili smo dva finala, bili smo blizu oba puta, ali nismo uspjeli. Morate znati da je konkurencija fantastična i da imaju veći izbor, bolju infrastrukturu, ali mi se svojim talentom, svojom kvalitetom, svojim zajedništvom uspijevamo održati. Svaki izbornik, svaka medijska kuća govori o nama u pozitivnom svjetlu, to je nešto što nas veseli. Svi govore da smo fenomen, da smo čudo - i jesmo čudo.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Svjestan je kritika koje dobije jer nogomet je najpoznatiji svjetski sport.

- Gledajte, to je normalno. Nogomet je globalan sport i svi misle da imaju pravo komentirati i imaju pravo. Dođu mi ljudi i kažu 'mogao si ovoga, trebao si ovoga'. Lako je uzeti pivu i komentirati iz fotelje, a to je težak posao. Treba izaći pred ljude i voditi ih i to je posao koji je zahtjevan i težak. Poštujem sve ljude koji vole hrvatsku reprezentaciju i nogomet, koji vole sugerirati, vole pomoći i neka, lijepo je to.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za kraj je spomenuo da će igrači i on dati sve od sebe da učine Hrvatsku ponosnom.

- Trebat će nam to zajedništvo. Ja znam da većina Hrvata navija za Hrvatsku, jedva čeka kad će prvenstvo i strepi zajedno sa nama. Znam da oni žele da Hrvatska ponovno bude kvalitetna, dobra, moćna i konkurentna. To želimo i mi, igrači su spremni, a što će biti, za to se moramo boriti. Obećavam da ćemo dati sve od sebe da naš narod bude sretan.