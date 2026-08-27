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Zlatko Dalić pomaže stradalima u Omišu! Kupio ulaznice za HNL

Piše Ivan Tomašković,
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Zlatko Dalić pomaže stradalima u Omišu! Kupio ulaznice za HNL
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ponovno je pokazao da je uvijek spreman pomoći

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Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kupio je 100 ulaznica za subotnju utakmicu Varaždina i Rudeša te se tako pridružio akciji za pomoć omiškom području pogođenom katastrofalnim požarima.

- Svih 100 ulaznica odlučio je pokloniti vama. U petak ćemo ih dijeliti na obje naše lokacije na Špancirfestu – u klupskom kutku na Korzu i u Parku kreative. NK Varaždin mu ovim putem zahvaljuje na hvalevrijednoj gesti i podršci akciji „Varaždin za Omiš“ - stoji na društvenim mrežama Nogometnog kluba Varaždin. 

Inače, ulaznice su po cijeni od 10 eura. Dostupne su online na tix.varazdin.club, dok će Ticket Point na stadionu Varteksa u subotu biti otvoren od 15 sati.

Podsjetimo, Dalić je nakon Svjetskog prvenstva otišao s klupe hrvatske nogometne reprezentacije. Početkom kolovoza prihvatio je funkciju izbornika nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata.  Bivši hrvatski izbornik tako bi reprezentaciju Emirata trebao voditi najmanje do 2030. godine.

Upravo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dalić napravio jedan od najvažnijih koraka u svojoj trenerskoj karijeri. Od 2014. do 2017. godine vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio naslov prvaka UAE-a te stigao sve do finala azijske Lige prvaka. Nakon uspješnog razdoblja u klubu uslijedio je poziv koji će mu zauvijek obilježiti karijeru, u listopadu 2017. postao je hrvatski izbornik.

Gotovo devet godina proveo je na klupi Hrvatske, a u tom je razdoblju ostvario rezultate kakve nijedan njegov prethodnik nije uspio ostvariti. Vatrene je odveo do svjetskog srebra u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru četiri godine kasnije, kao i finala Lige nacija.

Foto: screenshot/X

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Komentari 11
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