IZBORNIK HRVATSKE

Zlatko Dalić: Što više mislim, imamo tešku skupinu. Utakmica s Engleskom puno nam znači

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Zlatko Dalić: Što više mislim, imamo tešku skupinu. Utakmica s Engleskom puno nam znači
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Prije SP-a u Rusiji imali smo igrače iz Reala, Barcelone, Juventusa, Atletica, Liverpoola, Bayerna i Milana. To je bio vrhunski nivo. Danas nemamo toliko igrača u najvećim klubovima

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Sport i glazba i podijelio svoje dojmove oko skupine na Svjetskom prvenstvu

Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog 03:22
Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

- Što više razmišljam, imamo tešku skupinu. Pogotovo će nam biti nezgodno protiv Gane u zadnjoj utakmici. Njih nisam želio. To je nezgodna afrička reprezentacija s dobrim igračima koji nastupaju u Premier ligi. Prva utakmica protiv Engleske nam znači puno - rekao je i dodao:

- Na SP-u 2018. startali smo pobjedom protiv Nigerije, 2022. smo remizirali s Marokom. Važno je ne izgubiti prvu utakmicu i tako želimo otvoriti i ovo prvenstvo. 

Zagreb: Brojni poznati na Božićnom gala koncertu Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski
Zagreb: Brojni poznati na Božićnom gala koncertu Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski izbornik prisjetio se godine na izmaku i istaknuo najljepše trenutke. 

- Najzahtjevnije je bilo četvrtfinale s Francuskom u Ligi nacija. Najznačajnija pobjeda bila je ona u Splitu protiv Francuske 2:0. Nažalost, u uzvratu smo ispali nakon raspucavanja. Žao mi je što nismo otišli na Final Four i potencijalno finale u Njemačkoj, gdje bismo imali veliku podršku i možda se borili za novu medalju - rekao je pa se požalio na pad kvalitete u reprezentaciji. 

- Prije SP-a u Rusiji imali smo igrače iz Reala, Barcelone, Juventusa, Atletica, Liverpoola, Bayerna i Milana. To je bio vrhunski nivo. Danas nemamo toliko igrača u najvećim klubovima - kaže Dalić i dodaje:

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Dodatni je problem što neki od njih ne igraju redovito u svojim sredinama - poput Luke Sučića, Martina Baturine, Igora Matanovića, Franje Ivanovića, donedavno i Lovre Majera. To su igrači koji čine okosnicu reprezentacije i na njima je da se dokažu. Nadam se da će se to do lipnja promijeniti. 

Dalić smatra da je primarni cilj na SP-u proći skupinu. 

- Prvi cilj je proći skupinu, a onda ići korak po korak. Kad se prođe grupa, sve je moguće. To smo već mnogo puta pokazali - zaključio je za HRT. 

PRŠTI OD LUKSUZA FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Hrvatska će Mundijal otvoriti dvobojem protiv Engleske 17. lipnja, zatim slijedi Panama 24., a s Ganom "vatreni" igraju 27. lipnja. 

