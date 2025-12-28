Zlatko Dalić: Što više mislim, imamo tešku skupinu. Utakmica s Engleskom puno nam znači

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Sport i glazba i podijelio svoje dojmove oko skupine na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:22 Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

- Što više razmišljam, imamo tešku skupinu. Pogotovo će nam biti nezgodno protiv Gane u zadnjoj utakmici. Njih nisam želio. To je nezgodna afrička reprezentacija s dobrim igračima koji nastupaju u Premier ligi. Prva utakmica protiv Engleske nam znači puno - rekao je i dodao:

- Na SP-u 2018. startali smo pobjedom protiv Nigerije, 2022. smo remizirali s Marokom. Važno je ne izgubiti prvu utakmicu i tako želimo otvoriti i ovo prvenstvo.

Zagreb: Brojni poznati na Božićnom gala koncertu Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski izbornik prisjetio se godine na izmaku i istaknuo najljepše trenutke.

- Najzahtjevnije je bilo četvrtfinale s Francuskom u Ligi nacija. Najznačajnija pobjeda bila je ona u Splitu protiv Francuske 2:0. Nažalost, u uzvratu smo ispali nakon raspucavanja. Žao mi je što nismo otišli na Final Four i potencijalno finale u Njemačkoj, gdje bismo imali veliku podršku i možda se borili za novu medalju - rekao je pa se požalio na pad kvalitete u reprezentaciji.

- Prije SP-a u Rusiji imali smo igrače iz Reala, Barcelone, Juventusa, Atletica, Liverpoola, Bayerna i Milana. To je bio vrhunski nivo. Danas nemamo toliko igrača u najvećim klubovima - kaže Dalić i dodaje:

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Dodatni je problem što neki od njih ne igraju redovito u svojim sredinama - poput Luke Sučića, Martina Baturine, Igora Matanovića, Franje Ivanovića, donedavno i Lovre Majera. To su igrači koji čine okosnicu reprezentacije i na njima je da se dokažu. Nadam se da će se to do lipnja promijeniti.

Dalić smatra da je primarni cilj na SP-u proći skupinu.

- Prvi cilj je proći skupinu, a onda ići korak po korak. Kad se prođe grupa, sve je moguće. To smo već mnogo puta pokazali - zaključio je za HRT.

Hrvatska će Mundijal otvoriti dvobojem protiv Engleske 17. lipnja, zatim slijedi Panama 24., a s Ganom "vatreni" igraju 27. lipnja.