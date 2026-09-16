Zlatko Dalić u reprezentaciju pozvao Srbina iz Vukovara

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić (59) prije mjesec dana dobio je novi posao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te je preuzeo njihovu reprezentaciju, a sada je objavio prvi popis otkako je preuzeo tu funkciju. Dalić je sastavio popis od 26 igrača na kojemu se našlo i ime jednog igrača iz regije.

Riječ je o Saši Ivkoviću, 33-godišnjem stoperu rođenom u Vukovaru, koji je prije bio mladi reprezentativac Srbije i igrač Partizana. Međutim, Ivković nikada u karijeri nije nosio dres seniorske reprezentacije Srbije, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je već sedam godina. Tamo igra za Al Wasl.

Humanitarna nogometna utakmica Srce Livna 2026. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ivković je u međuvremenu dobio državljanstvo UAE-a te je već ranije igrao za njihovu reprezentaciju. Tijekom 2025. godine skupio je osam nastupa te postigao pogodak u prijateljskoj utakmici protiv Sirije.

Na Dalićevom popisu nalaze se igrači iz Brazila, Argentine, Švedske, Malija, Gane i Gvineje. Ivković bi prvi nastup pod Dalićevim vodstvom mogao upisati već 24. rujna protiv Jemena.

Vratari: Khalid Eisa, Hamad Al Muqbali, Fahad Al Dhanhani.

Braniči: Zayed Al Zaabi, Khalifa Al Hammadi, Ruben Philip, Marcus Meloni, Alaeddin Zahir, Lucas Pimenta, Sasha Ivković, Erik de Menezes, Khalid Al Dhanhani.

Vezni: Luan Pereira, Hareb Abdulla, Abdulla Hamad, Mamadou Coulibaly, Essam Fayez, Fabio de Lima, Nicolas Jimenez.

Napadači: Bruno de Oliveira, Ali Saleh, Yuri Cesar, Guilherme Da Silva, Sultan Adel, Richard Akonnor, Ousmane Camara.

Podsjetimo, ovo nije prvi puta da je Dalić tijekom trenerske karijere u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bivši izbornik 'vatrenih' od 2014. do 2017. godine vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio naslov prvaka UAE-a te stigao sve do finala azijske Lige prvaka.