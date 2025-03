Zlatko Vujović o igri Hajduka: 'Dokle više ovako sporo? Ne mogu to više gledati'

Hajduk je s minimalnih 1-0 pobijedio Šibenik na Poljudu u 27. kolu HNL-a, a gol odluke zabio je Ivan Rakitić iz slobodnog udarca u 57. minuti. Ipak, nastupom splitske momčadi nije bio impresioniran legendarni Zlatko Vujović.

- Vidio sam nekakvu dominaciju Hajduka, ali bez izglednih prilika. Možda tek pokoja. No, sve mi se činilo tako sporo, bez dodavanja, nema ritma. Ne podcjenjujem ja Šibenik, ali igrali su ti momci s igračem manje, a oni trče, bore se. I što je najgore, takvu igru Hajduka gledamo non-stop. Ne znam što se događa, ali tako sporo ne igra se ni u drugoj ligi - rekao je za Tportal i nastavio:

- Zbilja ne znam što bih rekao. Hajduk je imao tek onu priliku preko Durdova, kada je pucao 'unutarnjom', a Filipović mu izbio. I onda gledam ona bezidejna dodavanja, od stopera do veznih igrača, pa nazad. Ne mogu to više gledati. Dokle smo došli? Pa gdje je ritam? Nisam očekivao ništa ekstra, ali ne vidim 'krvi'.

Dotakao se legendarni Vujović i Rusina koji je dobio priliku zaigrati od prve minute.

- Evo, u ovoj smo utakmici vidjeli da je Rusin napokon napravio jedan korak. Ali zar ćemo mu mi zbog toga pljeskati? On igra šetajući. Vidi se da ima tehniku, da je igrački inteligentan. Ali on se ne kreće. Nije da ne može, nego ne želi. I umjesto da iskoristi priliku koju mu je Gattuso dao, jer došao je iz jake lige, a on šeta.

Hajduk i Šibenik sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako nije bio zadovoljan prikazanim, Vujović je priznao da je na kraju najvažnije da su "bili" osvojili sva tri boda.

- Ma je, to je najvažnije, s obzirom na to da je Rijeka izgubila. Ali dokle više ovako sporo? I kada vidim koliko je navijača na tribinama pa zar nema nitko da kaže tim dečkima da moraju trčati. Oni se nisu oznojili. A čim je jaka utakmica, odmah te nema. Ovo utakmice ti dobro dođu. I umjesto da se pripremiš za ovih devet kola, kad ti dođu Rijeka i Dinamo, da ih trkački pregaziš. Tim prije što su sada imali ovu reprezentativnu pauzu. Ne želim da se lažemo, ovo me uspavalo. Nije dobro. Ali ako gledamo rezultat, OK - rekao je za Tportal i dotaknuo se idućeg dvoboja protiv Slaven Belupa.

- Ne želim vjerovati da Hajduk može ponoviti nešto ovakvo. Iako su te sve utakmice zapravo jako slične. Mora ići u goste sa stavom, po pobjedu. Svugdje. Ako želi biti prvak. Rijeka je izgubila, pružila ti priliku. Iskoristi je. Imaš jedan bod prednosti, nije puno. Ali ako je igra bila ovakva, što mogu očekivati protiv jače ekipe? Kad ti uđe, kad ti drži presing... I to govorimo već duže, a pomaka ne vidim - zaključio je.