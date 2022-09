Zlatna europska medalja kovala se u razgovorima koji su svaku noć trajali od 22 pa do 4 ujutro!

Ovo je nešto što se rijetko viđa, ovakva sinergija igrača u bazenu i navijača na tribinama urodila je osvajanjem zlatne europske medalje i nemam što reći nego čestitati izborniku Tucku, njegovom stožeru i igračima na igri i osvojenom zlatu, a navijačima na podršci koja im je to omogućila, kazao je Perica Bukić nakon pobjede nad Mađarima.

Iako su svi žurili na zasluženu feštu koja je organizirana u jednom splitskom noćnom klubu blizu Spaladium arene, Bukić je izdvojio vrijeme da s novinarima podijeli svoja razmišljanja i sve ono što je bilo važno uoči Europskog prvenstva, kao i ono što slijedi.



- Ova dva tjedna su bila ispunjenje snova. Ako zamisliš nešto najljepše što bi htio da ti se dogodi, to je ovo što se događalo u Splitu. Od onog otvaranja protiv Malte, preko Francuske, Grčke i Gruzije, a onda šlag na koncu, dvije sjajne utakmice protiv Italije i Mađarske. Da je netko ovo režirao, ne bi bolje napravio od našeg izbornika i igrača. Bilo je i neizvjesno do zadnje minute protiv Italije, bilo je i dominantno protiv Mađarske, puno dominantnije u bazenu nego na semaforu, a po meni je presudila sjajna fizička i psihološka priprema igrača. Jedan detalj, nakon pobjede protiv Italije momci su ušli u autobus za hotel i nije se muha čula, nijedan od njih nije ni pomislio da smo nešto napravili, bili su fokusirani do samoga kraja, do zlatne medalje.

Ne manje važno, ovo je jedna posve nova reprezentacija.

- Imali smo deset novih igrača, nitko ozbiljan iz svijeta vaterpola nije nam davao šansu da možemo uzeti zlato, a mi smo ovako suvereno osvojili jedan izuzetno težak turnir. Prošli smo i jako teške Grke koji su nas dobili na SP, pa u polufinalu vrlo jaku Italiju, na koncu i Mađarsku... Sjajno, sjajno, svi mi koji smo uložili puno tuda u ovaj projekt dovođenja EP u Split danas slavimo.

Pohvalio je Bukić sve, od ureda HVS-a do Vlade Republike Hrvatske.

- Nije ovo nikakav PR, ali bez pomoći Predsjednika Vlade mi ne bi imali ovakvo dobro organizirano prvenstvo. On se osobno založio da ovo dođe u Split, da napravimo ovakav spektakl. Najveći dio troškova financirala je Vlada a doprinos su dali i grad i županija. Treba pohvaliti organizaciju, ali organizacijski dio ne može biti toliko dobar ako ne dođeš do kraja i uzmeš zlato. Uvijek je to jedna sinergija svega. Ovo se dogodilo sad i tko zna kad će opet, ovakva sinergija tribina i igrača, spektakularno ozračje, zajedništvo, toliko pozitivnih emocija i na bazenu i na feštama nakon utakmica. Našim ljudima treba ovakav sportski uspjeh, da se malo opuste i zabave, a ova dva tjedna su bila dva tjedna sreće i emocija. I svima nam je to trebalo.

Osvrnuo se Bukić i na izjavu izbornika Tucka koji je otkrio kako je nakon svake utakmice do kasno u noć sjedio s Ratkom Rudićem i s njim...

- Ova priča traje od 2005. godine, kad sam postao predsjednik HVS-a moj prvi potez bio je dovođenje Ratka Rudića na mjesto izbornika. Znao sam što on može napraviti i u osam sljedećih godina napravio je sjajne rezultate. Nakon Ratka došao je Ivica i nastavio taj fantastičan niz. Hrvatska je u ekipnim sportovima u zadnjih 15 godina osvojila pet zlatnih medalja na najvećim natjecanjima, dakle na EP, SP i OI, i svih pet je osvojila vaterpolska reprezentacija. Ne bih želio umanjiti uspjehe nogometaša, rukometaša... ali ovo su činjenice. Ratko je donio tri zlata, 2007. smo postali prvaci svijeta u Melbourneu, 2010. prvaci Europe u Zagrebu i 2012. olimpijski pobjednici u Londonu. Tucak je osvojio srebro u Riju, nakon toga nas je vodio do naslova prvaka svijeta u Budimpešti 2017. godine i evo sada do europskog zlata u Splitu. To su dva čovjeka koja su jako zadužili hrvatski vaterpolo i hrvatski sport u cijelosti. I da vam potvrdim Tuckove riječi, nismo mi sjedili samo nakon Italije, nego svaku večer. Doslovno svaku. Ratko, Tucak i njegov stožer, ja... prolazili smo utakmicu koja je završena i analizirali suparnika koji nas čeka. To su razgovori koji potraju od 22 navečer do 4-5 ujutro, analiziramo milijun stvari, detalja, prijedloga, sugestija, mišljenja... Naravno, uvijek je na kraju izbornik taj koji odlučuje, koji daje taj završni "touch" i energiju momčadi, ali spreman je saslušati sugestije i nas ostalih.

Kroničan problem hrvatskog sporta, pa tako i vaterpola je nedostatna infrastruktura.

- Nije samo Hrvatska u problemu, nego i druge vaterpolske nacije. Vaterpolo je sport po svemu ravnopravan odbojci i rukometu. Košarci ne, košarka je zbog NBA lige ipak jedna druga dimenzija. Međutim ono što drugi sportovi imaju a vaterpolo nema su ovakve arene. Mi smo 2016. igrali u Beogradu i bilo je 16.000 ljudi na tribinama. Da je Splitu bilo 30.000 mjesta u Spaladium areni, svih 30.000 bi bilo puno. Igrati u Spaladium areni pred 10.000 gledatelja i na bilo kojem drugom bazenu u Hrvatskoj je ogromna razlika. A takvih bazena nema ni kod nas, ni u Italiji, ni u Španjolskoj, ni u Francuskoj, ni u Njemačkoj... nema prilagođenih arena za vaterpolo. Dobro, ne mora biti 10.000 mjesta, može biti 4-5.000. To je ono što treba biti perspektiva europskog i svjetskog vaterpola. Ali kako ćemo mi pričati o arenama kad nama nedostaje i običnih bazena.

- Možda je Split tu najbolji primjer, grad koji ima tri muška i dva ženska kluba ima bazene na Poljudu koji su napravljeni 1979. godine. M smo danas prvaci Europe i sutra će se na tisuće djece upisati u vaterpolo, bavit će se sportom... Mi smo u ozbiljnim problemima ako to ne vidimo i ne prepoznajemo. Svijet je to odavno vidio, ono što danas ulažu Francuzi, Španjolci, Talijani, Mađari, pa reći ću čak i Srbija u odnosu na nas je neusporedivo. Zadnjih 2-3 godine idemo u dobrom smjeru, sredstva su se poduplala, ali i to je još uvijek znatno manje nego što nama treba.

Pojasnio je Burić to na plastičnim primjerima.

- Ako nemamo stabilne klubove ne možemo ozbiljno raditi. Banalno, jedan ozbiljan klub, je li to Jug, Mladost, Jadran... mora imati seniore i šest mlađih selekcija, znači mora imati 10-12 trenera. A kod nas klubovi imaju 3-6 trenera i tu pati cijeli sustav. Ti treneri imaju 6-7.000 kuna plaću, a mi od njih očekujemo da budu pedagozi, da budu s momčadi vikendom, ujutro i navečer na bazenu, da ih praznicima nema kući jer su na putovanjima... To su problemi koje mi pokušavamo riješiti. Dobili smo pomoć Vlade, i direktno za EP, i pomoć klubovima, ciljano za svih pet ekipnih sportova, i to je nešto što je sjajno i što treba pohvaliti. Sport mora biti iznad dnevne politike i mora biti u službi ne samo rezultata, nego i u službi zdravlja nacije. Svaka kuna uložena u sport višestruko se vraća kroz uštede u zdravstvu. Ozbiljne države su to prepoznale. Francuska je danas u svim kolektivnim sportovima perjanica, sada jako puno ulažu u vaterpolo, još malo pa ćemo imati jednaki broj hrvatskih igrača u francuskoj ligi i kod nas, u našoj ligi. Oni su uzeli jako puno igrača iz inozemstva kako bi digli kvalitetu svoje lige i svojih igrača, a cilj su im Olimpijske igre u Parizu za dvije godine.

- Mislim da mi idemo u nekom boljem smjeru, da nije bilo te nesretne korone, potresa, rata i energetske krize, već bi napravili ozbiljne pomake. Uskoro ide i novi Zakon o sportu koji će stvoriti određene preduvjete... Ali bez uspjeha nacionalnih selekcija teško je imati veliki broj mladih u sportu. Mi smo talentirana nacija za sport, volimo sport, volimo uspjeh i to nas gura da budemo što bolji. Nadam se da će ovaj uspjeh pogurati mnogu djecu da se počnu baviti sportom, za svoju dobrobit, kao i za dobrobit sporta i cijelog društva – zaključio je Bukić.

