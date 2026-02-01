Zlatna teniska muza. Zarađuje više od dečka tenisača jer mu gleda mečeve? Evo i koliko...

Morgan Riddle, influencerica, zarađuje više od dečka tenisača Fritza tijekom Australian Opena. Šokantna zarada s tribina izazvala je burne reakcije
Morgan Riddle (28), influencerica i partnerica američkog tenisača Taylora Fritza (28), tijekom ovogodišnjeg Australian Opena zaradila je više novca od njega i to samo prateći njegove mečeve s tribina.
Fritz je na ovogodišnjem Australian Openu stigao do osmine finala, gdje ga je zaustavio talijanski tenisač Lorenzo Musetti. Za taj je rezultat Fritz zaradio pozamašnu nagradu od otprilike 234.000 eura. No ono što je privuklo pažnju javnosti jest financijski uspjeh njegove djevojke Morgan Riddle.
Fritz je na ovogodišnjem Australian Openu stigao do osmine finala, gdje ga je zaustavio talijanski tenisač Lorenzo Musetti. Za taj je rezultat Fritz zaradio pozamašnu nagradu od otprilike 234.000 eura. No ono što je privuklo pažnju javnosti jest financijski uspjeh njegove djevojke Morgan Riddle.
Dok je Fritz vodio bitke na terenu, ona je, zahvaljujući sponzorskim ugovorima, suradnjama s brendovima i prisutnosti na društvenim mrežama, tijekom turnira uspjela zaraditi više od 245.000 eura.
Riddle je nekoliko mjeseci ranije u jednom podcastu izjavila, djelomično u šali, da će vjerojatno zaraditi više od Fritza tijekom Grand Slama ako on ne uspije proći dalje od osmine finala. Na kraju se njezino predviđanje, ili bolje rečeno šala, obistinilo, što je pokrenulo lavinu komentara i rasprava na internetu.
Dok su neki čestitali Riddle na poslovnoj snalažljivosti, velik dio komentara bio je izrazito kritičan. "Influencer je osoba koja nema nikakvu stvarnu vrijednost za društvo, nikakve vještine", napisao je jedan korisnik.
Drugi su uputili cinične komentare na račun njezina uspjeha: "Ovako žene postaju 'uspješne'. Prvi korak, pronađi uspješnog muškarca."
Međutim, bilo je i onih koji su pokušali staviti priču u realniji kontekst. Jedan od komentatora istaknuo je kako je ova usporedba zarade varljiva: "Fritz godišnje dobiva sedam milijuna dolara od Huga Bossa (i milijune od drugih sponzora)... da, zaradila je više od njega 'na terenu', ali to ne uključuje njegovu stvarnu zaradu tijekom turnira."
Bilo kako bilo, ova priča otvorila je širu raspravu o vrijednosti rada u 21. stoljeću, moći društvenih mreža i fenomenu influencerske ekonomije koja se sve više isprepliće s tradicionalnim industrijama poput profesionalnog sporta.
Dok jedni u tome vide nepravdu, drugi to smatraju odrazom novog vremena u kojem se pažnja i utjecaj mogu unovčiti jednako uspješno kao i vrhunski sportski talent.
