Zlatne djevojke! Pilić i Kostelić: Sprema se nešto veliko, ali su sad u onoj najosjetljivijoj fazi

One su zlatne hrvatske tinejdžerice, djevojke koje su spremne otići do kraja, do svjetskog zlata. Petra i Zrinka. Petra Marčinko osvojila je neslužbeno juniorsko svjetsko prvenstvo, Zrinka Ljutić skijaško. I to uz dominaciju kakva se ne pamti. Petra je osvojila u singleu i paru, Zrinka je sve protivnice, osim jedne, ostavila više od sekundu. Djevojke su čudo, no sad dolazi onaj najteži dio, prelazak u seniorske vode.