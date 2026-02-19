Obavijesti

Sport

Komentari 0
SRUŠILE BRANITELJICE NASLOVA

Zlatni gol Amerikanki za titulu olimpijskih prvakinja u hokeju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zlatni gol Amerikanki za titulu olimpijskih prvakinja u hokeju
3
Foto: Mike Segar

Senzacija u Milanu: Amerikanke srušile Kanadu u dramatičnom finalu i uzele olimpijsko zlato! Megan Keller junakinja produžetka, Švicarska osvojila broncu protiv Švedske

Admiral

Ženska reprezentacija SAD-a u hokeju na ledu po treći je put u povijesti osvojila naslov olimpijskih prvakinja nakon što je u finalu ZOI u Milanu svladala branitelja naslova Kanadu 2-1 (0-0, 0-1, 1-0; 1-0) u produžetku.

Kanađanke su bile nadomak obrane naslova, vodile su sa 1-0 golom Kristin O'Neill (20:54) sve do 2:04 minuta prije kraja treće trećine. No, tada je Hilary Knight (57:56) poravnala na 1-1 u trenucima kada su Amerikanke puvukle vrataricu s leda kako bi imale šest igračica, da bi u produžetku Megan Keller (64:07) pogodila za naslov.

Ice Hockey - Women's Gold Medal Game - United States vs Canada
Foto: David W Cerny

SAD su tako opravdale ulogu favorita u finalu, ali do pobjede su došle puno teže no prije devet dana kada su u prvoj fazi natjecanja bile bolje od Kanade sa 5-0.

Amerikanke su prije Milana osvajale zlata u Naganu 1998. i Pjongčangu 2018., dok su Kanađanke osvajale zlato u preostalih šest navrata otkako je i ženski hokej uvršten u program ZOI. Od osam finala Kanađanke i Amerikanke su se sastale u njih sedam, jedina iznimka je bio Torino 2006. kada su se Kanađankama u finalu suprotstavile Šveđanke.

Ice Hockey - Women's Bronze Medal Game - Switzerland vs Sweden
Foto: Mike Segar

Broncu su osvojile švicarske hokejašice opobijedivši Švedsku nakon produžetka sa 2-1 (0-0, 1-1, 0-0; 1-0).  Ovo je druga olimpijska medalja za Švicarsku, nakon što su 2014. također pobijedili Švedsku i osvojili broncu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026