Zlatni gol Amerikanki za titulu olimpijskih prvakinja u hokeju

Ženska reprezentacija SAD-a u hokeju na ledu po treći je put u povijesti osvojila naslov olimpijskih prvakinja nakon što je u finalu ZOI u Milanu svladala branitelja naslova Kanadu 2-1 (0-0, 0-1, 1-0; 1-0) u produžetku.

Kanađanke su bile nadomak obrane naslova, vodile su sa 1-0 golom Kristin O'Neill (20:54) sve do 2:04 minuta prije kraja treće trećine. No, tada je Hilary Knight (57:56) poravnala na 1-1 u trenucima kada su Amerikanke puvukle vrataricu s leda kako bi imale šest igračica, da bi u produžetku Megan Keller (64:07) pogodila za naslov.

Foto: David W Cerny

SAD su tako opravdale ulogu favorita u finalu, ali do pobjede su došle puno teže no prije devet dana kada su u prvoj fazi natjecanja bile bolje od Kanade sa 5-0.

Amerikanke su prije Milana osvajale zlata u Naganu 1998. i Pjongčangu 2018., dok su Kanađanke osvajale zlato u preostalih šest navrata otkako je i ženski hokej uvršten u program ZOI. Od osam finala Kanađanke i Amerikanke su se sastale u njih sedam, jedina iznimka je bio Torino 2006. kada su se Kanađankama u finalu suprotstavile Šveđanke.

Foto: Mike Segar

Broncu su osvojile švicarske hokejašice opobijedivši Švedsku nakon produžetka sa 2-1 (0-0, 1-1, 0-0; 1-0). Ovo je druga olimpijska medalja za Švicarsku, nakon što su 2014. također pobijedili Švedsku i osvojili broncu.