Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: MARTIN SINKOVIĆ

Zlatni olimpijac oduševio na fašniku u Samoboru. Pogledajte

Martin Sinković osvojio je tri zlata na Olimpijskim igrama i srebro, a ima i čak šest svjetskih zlata. Pojavio se na samoborskom fašniku u neobičnom izdanju i oduševio sveprisutne
Martin Sinković sudjelovao na fašniku u Samoboru
Martin Sinković osvojio je tri zlata na Olimpijskim igrama i srebro, a ima i čak šest svjetskih zlata. Pojavio se na samoborskom fašniku u neobičnom izdanju i oduševio sveprisutne | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/12
Martin Sinković osvojio je tri zlata na Olimpijskim igrama i srebro, a ima i čak šest svjetskih zlata. Pojavio se na samoborskom fašniku u neobičnom izdanju i oduševio sveprisutne | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026