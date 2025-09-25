Rijeka u krizi. Nakon šokantnog poraza od Vukovara, trener Sanchez i kapetan Zlomislić pozivaju na buđenje i borbenost pred derbi s Istrom
Zlomislić: Neki su se već vidjeli u većem klubu, ali dok su ovdje moraju davati sve za Rijeku
Aktualni prvak Hrvatske nalazi se u dubokoj rezultatskoj krizi. Nakon šokantnog poraza od Vukovara 1991, koji je ogolio brojne slabosti, nogometaši Rijeke u subotu od 16 sati na Rujevici dočekuju Istru 1961 u osmom kolu HNL-a. Imperativ pobjede je golem, a trener Victor Sanchez i kapetan Martin Zlomislić poslali su oštre poruke uoči važnog susjedskog derbija.
Španjolski strateg bio je izravan: igrači moraju zaboraviti prošlosezonske uspjehe i pokazati poštovanje prema dresu koji nose.
- Dosta je opuštenosti. Igrači moraju izaći iz zone komfora tog osjećaja velikog uspjeha koji su napravili prošle sezone - poručio je Sanchez, aludirajući na blijedo izdanje u Vinkovcima.
- U prošloj smo utakmici zaista imali preveliki broj pogrešaka i u obrani i u napadu. Hoću puni fokus od prve do zadnje minute, bez opuštanja.
Sanchez je naglasio kako pristup ne smije doći u pitanje te da problem protiv Vukovara nije bio u taktici, već u nedostatku motivacije, borbenosti i želje za pobjedom.
Na trenerove riječi nadovezao se kapetan Martin Zlomislić, koji je suigračima očitao lekciju o pristupu i zalaganju.
- Pet godina sam ovdje i jedino što ti se neće oprostiti je da se ne boriš za ovaj klub. Možeš raditi greške, odigrati loše, ali da ne daješ maksimum, to se ovdje nikada nije dopuštalo - oštar je bio Zlomislić.
Naglasio je kako je igranje za Rijeku velika čast te da volja i želja ne smiju biti upitne.
- Svakom igraču mora biti čast što je ovdje. Iako se netko možda već vidio negdje drugdje, u većem klubu, dok si u Rijeci moraš za Rijeku davati sve - kazao je.
Iako je Rijeka s tek šest bodova iz sedam utakmica pri dnu ljestvice, Sanchez tvrdi da ga stanje na tablici trenutačno ne brine.
- U ligaškom natjecanju nije bitno kako ga počneš, već kako ga završiš - rekao je.
Pravi pritisak za njega je unutarnji osjećaj.
- Volim pobjeđivati, a kada ne pobjeđujem onda sam ljut, što je slučaj ovih dana. Za mene je to pritisak, onaj osjećaj koji imaš kada ne pobijediš, a ne bodovi ili trenutna pozicija.
Što se tiče kadra za Istru, Radeljić i Lasickas su trenirali i čekaju se konačni testovi, dok je iskusni Kreilach i dalje izvan stroja zbog ozljede. Poruke iz svlačionice su jasne: traži se potpuna promjena pristupa i borbenost dostojna dresa prvaka uoči starta Konferencijske lige gostovanjem kod Noaha u Armeniji.
