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ROMANO OBJAVIO

'Zmaj' će igrati za 'staru damu'! Veliki BiH talent ide u Serie A

Piše Jakov Drobnjak,
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'Zmaj' će igrati za 'staru damu'! Veliki BiH talent ide u Serie A
Seattle: Susret Bosne i Hercegovine i Katara na Svjetskom prvenstvu | Foto: DIRK WAEM/PIXSELL
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Drama gotova: Kerim Alajbegović ide u Juventus za 35 milijuna eura! Mladi 'zmaj' već je rekao da, ostaje još samo liječnički pregled

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Završila je saga oko mladog talenta Bosne i Hercegovine, Kerima Alajbegovića (18). Nakon što je Chelsea nekoliko dana "gurao" transfer i ništa nije dogovorio, stigao je Juventus koji je zaključio posao, javlja Fabrizio Romano. U srijedu su Bayern Leverkusen i Juventus dogovorili sve detalje, mladi "zmaj" je već pristao na osobne uvjete s klubom iz Torina.

Juventus će Bayeru iz Leverkusena platiti 35 milijuna eura, odnodno 33 milijuna odmah te još dva koja će Bayer dobiti kroz bonuse. Uskoro će Alajbegović odraditi liječnički pregled i službeno postati novi igrač "stare dame". Podsjetimo, Bayer ga je prošle sezone prodao u Salzburg, ali je aktivirao otupnu kaluzulu i vratio ga za 8 milijuna eura.

Alajbegović je prošle sezone igrao za Red Bull Salzburg, a u 44 utakmice zabio je 14 golova i devet puta asistirao. Svjetskom nogometu se predstavio sjajnim predstavama u kvalifikacijama za Mundijal. U doigravanju za SP zadnjim jedanaestercem je donio prolazak protiv Walesa, a zabio je i Donnarummi u čudesnoj noći u Zenici kada je BiH prošla na SP pored Talijana.

Na Mundijalu zabio je spektakularan gol protiv Katra u pobjedi 3-1. BiH je prošla u šesnaestinu finala, ali tamo ju je izbacio SAD.

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