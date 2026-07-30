'Zmaj' će igrati za 'staru damu'! Veliki BiH talent ide u Serie A

Završila je saga oko mladog talenta Bosne i Hercegovine, Kerima Alajbegovića (18). Nakon što je Chelsea nekoliko dana "gurao" transfer i ništa nije dogovorio, stigao je Juventus koji je zaključio posao, javlja Fabrizio Romano. U srijedu su Bayern Leverkusen i Juventus dogovorili sve detalje, mladi "zmaj" je već pristao na osobne uvjete s klubom iz Torina.

🚨⚪️⚫️ Kerim Alajbegović to Juventus, here we go! Deal in place between all parties today.



Juventus to pay €35m package to Bayer Leverkusen, add-ons included — expected to be €33m easy plus €2m difficult.



Alajbegović wanted Juve, contract now also agreed with Bosnian gem. 🇧🇦 pic.twitter.com/SFHUnQB7ZU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Juventus će Bayeru iz Leverkusena platiti 35 milijuna eura, odnodno 33 milijuna odmah te još dva koja će Bayer dobiti kroz bonuse. Uskoro će Alajbegović odraditi liječnički pregled i službeno postati novi igrač "stare dame". Podsjetimo, Bayer ga je prošle sezone prodao u Salzburg, ali je aktivirao otupnu kaluzulu i vratio ga za 8 milijuna eura.

Alajbegović je prošle sezone igrao za Red Bull Salzburg, a u 44 utakmice zabio je 14 golova i devet puta asistirao. Svjetskom nogometu se predstavio sjajnim predstavama u kvalifikacijama za Mundijal. U doigravanju za SP zadnjim jedanaestercem je donio prolazak protiv Walesa, a zabio je i Donnarummi u čudesnoj noći u Zenici kada je BiH prošla na SP pored Talijana.

Na Mundijalu zabio je spektakularan gol protiv Katra u pobjedi 3-1. BiH je prošla u šesnaestinu finala, ali tamo ju je izbacio SAD.