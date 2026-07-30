Drama gotova: Kerim Alajbegović ide u Juventus za 35 milijuna eura! Mladi 'zmaj' već je rekao da, ostaje još samo liječnički pregled
'Zmaj' će igrati za 'staru damu'! Veliki BiH talent ide u Serie A
Završila je saga oko mladog talenta Bosne i Hercegovine, Kerima Alajbegovića (18). Nakon što je Chelsea nekoliko dana "gurao" transfer i ništa nije dogovorio, stigao je Juventus koji je zaključio posao, javlja Fabrizio Romano. U srijedu su Bayern Leverkusen i Juventus dogovorili sve detalje, mladi "zmaj" je već pristao na osobne uvjete s klubom iz Torina.
🚨⚪️⚫️ Kerim Alajbegović to Juventus, here we go! Deal in place between all parties today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Juventus to pay €35m package to Bayer Leverkusen, add-ons included — expected to be €33m easy plus €2m difficult.
Alajbegović wanted Juve, contract now also agreed with Bosnian gem. 🇧🇦 pic.twitter.com/SFHUnQB7ZU
Juventus će Bayeru iz Leverkusena platiti 35 milijuna eura, odnodno 33 milijuna odmah te još dva koja će Bayer dobiti kroz bonuse. Uskoro će Alajbegović odraditi liječnički pregled i službeno postati novi igrač "stare dame". Podsjetimo, Bayer ga je prošle sezone prodao u Salzburg, ali je aktivirao otupnu kaluzulu i vratio ga za 8 milijuna eura.
Alajbegović je prošle sezone igrao za Red Bull Salzburg, a u 44 utakmice zabio je 14 golova i devet puta asistirao. Svjetskom nogometu se predstavio sjajnim predstavama u kvalifikacijama za Mundijal. U doigravanju za SP zadnjim jedanaestercem je donio prolazak protiv Walesa, a zabio je i Donnarummi u čudesnoj noći u Zenici kada je BiH prošla na SP pored Talijana.
Na Mundijalu zabio je spektakularan gol protiv Katra u pobjedi 3-1. BiH je prošla u šesnaestinu finala, ali tamo ju je izbacio SAD.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+