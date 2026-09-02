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VELIKO POJAČANJE HAJDUKA

'Zmaj' kojeg je htio Dinamo sad je pred potpisom za Hajduk!

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
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'Zmaj' kojeg je htio Dinamo sad je pred potpisom za Hajduk!
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler
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Esmir Bajraktarević želi napustiti PSV u potrazi za većom minutažom. Odluka je pala na jednogodišnju posudbu, a iako se spominjao Dinamo, reprezentativac BiH karijeru bi mogao nastaviti u Hajduku

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Hajduk bi uskoro mogao dobiti novo zvučno pojačanje. Bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević (21), kako neslužbeno doznajemo, doputovao je u Split, gdje bi trebao završiti transfer iz PSV-a na Poljud.

Krilni napadač trebao bi stići na posudbu, a Hajduk bi na kraju sezone imao mogućnost otkupa njegova ugovora ako sve strane budu zadovoljne suradnjom. Bajraktarević bi tijekom srijede i četvrtka trebao obaviti liječničke preglede i dogovoriti posljednje detalje ugovora, nakon čega se očekuje njegovo predstavljanje.

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Bajraktarević se tijekom ljeta povezivao s brojnim klubovima. Među njima bio je i Dinamo, a posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama pojavila se i mogućnost njegova odlaska u Sevillu. Ipak, ostao je član PSV-a, gdje se ove sezone nije uspio izboriti za značajniju minutažu. Njegova se situacija dodatno zakomplicirala nakon što je PSV doveo Samija Ouaissu iz NEC Nijmegena za devet milijuna eura. Ouaissa također igra na desnom krilu, zbog čega je konkurencija na Bajraktarevićevoj poziciji postala još veća.

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Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

Bajraktarević je proteklog vikenda odigrao 25 minuta protiv Utrechta, dok je tijekom kolovoza svih 90 minuta proveo na terenu za drugu momčad PSV-a protiv Volendama. Za prvu momčad nastupio je i u nizozemskom Superkupu početkom kolovoza.

Prostor za njegov dolazak na Poljud otvorio se i nakon odlazaka Nike Sigura i Rokasa Pukštasa pred kraj prijelaznog roka. Hajduk je tako ostao bez dijela širine u veznom i ofenzivnom dijelu momčadi, a Bajraktarević bi trebao donijeti dodatnu kvalitetu na krilnim pozicijama.

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Splićani ove sezone igraju na dva fronta, u HNL-u i Konferencijskoj ligi, pa bi bosanskohercegovački reprezentativac mogao dobiti ozbiljnu minutažu i važnu ulogu u momčadi.

Ako se transfer realizira prema planu, Bajraktarević će se u Hajduku pridružiti još jednom reprezentativcu Bosne i Hercegovine, Dennisu Hadžikaduniću, koji je nedavno stigao na Poljud nakon isteka ugovora s RostovomHadžikadunić je u prošlom kolu i debitirao za "bile".

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Komentari 31
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