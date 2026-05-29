'Zmajevi' remizirali na Koševu protiv Sjeverne Makedonije...

BiH i Sjeverna Makedonija u Sarajevu remizirali bez golova! Dominacija domaćina uz promašaje i stative, ali golova nije bilo. Džeko nije igrao, a Svjetsko prvenstvo je pred vratima

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u Sarajevu prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, a dvoboj je završio bez golova.

Bosna i Hercegovina je dominirala tijekom prvog dijela, a odmah na startu ogleda okvir vrata je spasio goste nakon udarca Alajbegovića. Na samom kraju prvog dijela Baždar je imao dobru šansu za domaćina, ali tada se na putu prema pogotku ispriječila vratnica.

Gosti iz Sjeverne Makedonije jednom su zaprijetili u prvom poluvremenu, u 32. minuti. Miovski je prebacio domaćeg vratara Zlomislića, a siguran je pogodak spasio njegov suigrač iz Rijeke Radeljić.

Na startu drugog poluvremena domaćin je na teren izašao s devetoricom novih igrača te je u uvodnim minutama nastavio pritiskati suparnika. Propustili su i u tom periodu igrači Bosne i Hercegovine nekoliko dobrih prilika, dok se potom igra razvodnila sve do kraja te je završilo uz netaknute mreže. Domaćin je ovaj ogled odradio bez svog najboljeg strijelca Edina Džeke. Na Svjetskom prvenstvu BiH je smještena u skupinu B gdje su još Švicarska, domaćin Kanada i Katar.

