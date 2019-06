Zna se popis za Euro: Marseille zabranio Ćaleti-Caru da putuje

Nenad Gračan objavio je popis igrača koji putuju na Europsko prvenstvo U21 momčadi koje se igra u Italiji i San Marinu između 16. i 30. lipnja, a na njemu nema Duje Ćalete-Cara. Neizostavni član mladih Vatrenih ne može na turnir jer Marseille zahtijeva da se pojavi u klubu 1. srpnja kada počinju pripreme za novu sezonu.

🇭🇷Croatia U-21 final squad list for the @UEFAUnder21 European Championship 🇭🇷



Italy and San Marino, here we come! 💪⚽️🔥#BeProud pic.twitter.com/lU0jTYC0EP