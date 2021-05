Kad su čelnici Hajduka u zimskoj stanci odlučili vratiti Lovru Kalinića i Marka Livaju, dovesti Marca Fossatija i Alexa Kačaniklića te momčad povjeriti Paolu Tramezzaniju, jedina ideja vodilja bila im je kako dostići prednost Gorice i Rijeke i izboriti plasman u kvalifikacije Konferencijske lige. Koliko je to bila zahtjevna zadaća možda najbolje svjedoči pogled na tadašnju prvenstvenu ljestvicu, na kojoj je Hajduk nakon 16 odigranih kola bio bio peti s tri boda zaostatka za Rijekom, koja je imala i tri susreta manje te 12 bodova zaostatka za Goricom.

Danas, 18 kola nakon toga, bijeli su na korak do ostvarenja cilja. Uz pretpostavku da će favorit Dinamo večeras osvojiti kup protiv Istre, Hajduka od konačnog cilja dijeli tek 90 minuta dvoboja s Lokomotivom, dvoboja u kojem sami odlučuju o svojoj europskoj sudbini. Pobjedom rješavaju sve brige i ispunjavaju cilj sezone. Naravno da je ispod razine kluba veličine Hajduka da mu je borba za Europu cilj sezone, ali ovaj kadar nije za to kriv, nakon katastrofalne prošle sezone i lošeg ulaska u ovu, to je maksimum koji mogu ostvariti.

- U prvom intervjuu nakon povratka u Split kazao sam kako ne bih ni dolazio da ne vjerujem da mi to možemo napraviti. Eto, sad smo na korak od tog cilja, sve se posložilo tako da nam zadnja utakmica odlučuje, i ja vjerujem da možemo pobijediti. To smo uostalom i pokazali u nastavku prvenstva. Više nego zasluženo smo u poziciji u kojoj sami odlučujemo o svemu.

Što je najveća vrijednost ove momčadi?

- Kolektiv! Nitko od nas nije Messi, svi igrači imaju kvalitetu, a u međuvremenu se rodilo i zajedništvo i ja sam ponosan što sam kapetan ove momčadi.

Je li vam žao što u momčadi nema Mije Caktaša?

- Mijo je svojim golovima i asistencijama postao ikona ovog kluba. On je i moj prijatelji, i naravno da bih volio da je s nama, ali nisam ja taj koji odlučuje o tim stvarima.

Koliko ste zadovoljni svojim izvedbama?

- Zadovoljan sam ali uvijek može bolje. U 18 kola imao sam 10 'clean sheetova', što je jako dobro. Kad sam bio najbolji golman Belgije imao sam ih 18 u 38 kola...

Kakva je situacija s vašim ostankom, jeste razgovarali s čelnicima Hajduka i Aston Ville?

- Najprije Hajduk i Aston Villa moraju postići dogovor, a ako se oni dogovore oko financija, ja sam tek treća strana. Zna se što bi želio Hajduk, zna se što bih ja želio, ali s Villom imam ugovor na još dvije sezone i sve je na njima.

Može li se dogoditi da budete prvi golman reprezentacije na Euru, pa da vam cijena dodatno poraste i Aston Villa vas ne pusti na posudbu?

- Sve je moguće, pogotovo što u mojoj glavi odustajanje nikad nije bila opcija. Ali nema potrebe za žurbom, 'ajmo mi najprije riješiti Lokomotivu, daj Bože da osiguramo Europu, a onda ćemo dalje pričati o svemu.

Kakva je Lokomotiva?

- Opasna su momčad, imaju mladog Šimića, par iskusnih igrača poput Pivarića, Santinija..., momčad je kombinirana od mladih i iskusnih igrača. I oni su puno mijenjali ove sezone, morali su se i oni uhodati i uigravati, i to ih je dovelo u situaciju da im zadnja utakmica odlučuje o svemu, kao i nama za Europu.

Hajduk je u prošlosti imao puno mladih golmana koji nisu dobivali pravu priliku. Zašto je tome tako, zašto je jedan Grbić morao otići?

- Sličan put prošao sam i sam, i ja sam očekivao priliku pa je nisam dočekao jer je došao netko stariji i iskusniji. To je težina kluba, težina stalne borbe za rezultat. Samo ako igraču daš priliku možeš vidjeti je li pravi ili ne. Ali sumnjam da Grbić nije bio prepoznat od Hajduka, pogreška je što ga nisu zaštitili i vezali ugovorom.

Kakav je mladi Stipe Biuk?

- Mali je top, odličan, ali dajte mu malo vremena, nemojte ga odmah dizati u nebesa, a ni 'kacati' ako odigra koju lošu utakmicu. Dosta je mladih ispaštalo zbog takvih stvari. Mladom igraču je za sazrijevanje najvažniji mir, a što se tiče njegove kvalitete, ona je neupitna.

Što mislite o radu trenera Tramezzanija, biste li voljeli da ostane na klupi Hajduka i u idućoj sezoni?

- Mogu govoriti samo iz osobnog iskustva, ali koliko vidim i iskustva ostalih suigrača su slična, redom pozitivna. Trener cijeni sve igrače, sve će napraviti za nas, a kad to vidiš, onda ti je lijepo biti dio te cjeline. Ima gard i stil, ne da na sebe, ali isto tako čvrsto stoji iza nas, što god se desilo.

Zadnje kolo je pred nama, četiri od pet utakmica odlučuju o Europi i o opstanku. Je li HNL bolji nego što je bio kad ste odlazili.

- Liga je puno kvalitetnija nego kad sam odlazio. Prije si imao tri momčadi gore, znao si davno prije kraja tko je zadnji, a sredina se mijenjala. Po prvi put ne možeš reći da netko nema kvalitetu jer su sve momčadi dobre, svi žele igrati nogomet, taktički su došli na višu razinu, i liga je definitivno zanimljivija. Kako nama igračima, tako vjerujem i navijačima.

Za koga ćete navijati da ode u Europu, za Rijeku ili Goricu?

- Iskreno, nije me briga, mene zanima samo Hajduk.

Uskoro će pripreme reprezentacije, izbornik kaže da jedva čeka da se okupite i da može u miru raditi, jer ste do sada samo igrali utakmice?

- Sigurno da nakon priprema i uigravanja bolje stojimo na terenu. Okvirno, svi mi znamo koje su zamisli trenera, ali ima puno novih igrača i sve treba leći na svoje mjesto. A to je nemoguće kad igraš tri utakmice u sedam dana. Izbornik mora rotirati, fizički je nemoguće da netko odigra tri utakmice po 90 minuta, a ne može odraditi taktički trening, nego samo sastanak. To se vidjelo i u Rusiji, kad smo duže bili skupa, odmah je sve bilo bolje.

Što očekujete od Eura?

- Vjerujem da možemo puno, idemo tamo puni optimizma...