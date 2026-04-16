Zna se termin finala Kupa! Evo kada će u boj Dinamo i Rijeka

Dinamo i Rijeka borit će se za trofej Rabuzinovog sunca u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Poznato je da će se utakmica odigrati 13. svibnja na najmodernijem hrvatskom stadionu, osječkoj Opus Areni, a sada je potvrđen i točan termin početka susreta. Utakmica počinje u 18 sati!

Riječanima je ovo prilika da obrane prošlogodišnji naslov, dok će "modri" pokušati doći do svog 18. naslova u povijesti natjecanja i tako potvrditi dominaciju u domaćim okvirima.

Ove sezone Hrvatski nogometni savez odlučio je napustiti nepopularni format finala s dvije utakmice, koji je bio na snazi u prethodna dva izdanja. Ovo će biti treći put da je Osijek domaćin finala, ali prvi put da se spektakl seli na Pampas. Zadnji put je Dinamo 2016. godine u Gradskom vrtu svladao Slaven Belupo 2-1.

Dinamo je u Velikoj Gorici odigrao jednu od najluđih utakmica sezone i nakon brojnih preokreta svladao Goricu 6-3. Iako su domaćini dva puta vodili, golovima Bogojevića i Sulea, momčad iz Zagreba je preko Bakrara, dvostrukog strijelca Zajca, Belje, Gode i Topića na kraju uvjerljivo slavila.

Rijeka je, s druge strane, na svojoj Rujevici imala nešto lakši posao. U reprizi prošlogodišnjeg finala svladala je Slaven Belupo 2-0, a pobjedu su osigurali pogocima Gojaka i Legba u drugom poluvremenu.