Što treba Hrvatskoj da potvrdi SP? I da izgubi obje, samo bi joj ludi scenarij to mogao oduzeti!

Hrvatska se praktički plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., Zlatko Dalić povest će "vatrene" na četvrti uzastopni Mundijal i to je poprilično jasno nakon nedjeljnih utakmica kvalifikacija, poraza Češke na Farskim Otocima (2-1) i pobjede Hrvatske nad Gibraltarom (3-0) u Varaždinu. Zašto to nije i matematički sigurno?

U pitanju je Fifina odredba kako se u kvalifikacijama, u slučaju istog broja bodova, gleda bolja gol-razlika, a ne međusobni omjer izjednačenih reprezentacija. Kako Hrvatska ima tri boda više od Češke, koja mora odigrati još jednu utakmicu, još mora pričekati da i formalno potvrdi put na veliko natjecanje. Iako je sasvim jasno da će se tamo naći.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Čak su i simulacije prema Elo modelu pokazale da Hrvatska prolazi u svih 10.000 slučajeva, pa ne postoji ni jedan promil šanse za Čehe da prestignu "vatrene" na prvom mjestu. Pa što bi se to doista trebalo dogoditi da Hrvatska ne završi prva, u praksi?

Dakle, Hrvatskoj su ostale utakmice protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenoga i Crne Gore u Podgorici 17. studenoga. Češkoj je ostala samo jedna utakmica, ona 17. studenoga protiv Gibraltara na domaćem terenu. Hrvatska je trenutačno na gol-razlici +19, a Češka na +4.

Prevedeno, Hrvatska bi morala izgubiti i od Farskih Otoka i od Crne Gore. Bude li to, primjerice, po jednim golom razlike, pala bi na +17, što znači da bi Češka morala pobijediti Gibraltar 14 golova razlike da završi ispred Hrvatske!

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Je li se to ikad dogodilo toj reprezentaciji? Jest, i to ne tako davno. Francuska ih je napunila u Nici 14-0 u studenom 2023., u kvalifikacijama za prošli Euro. Ali nitko im, osim Francuza, nije zabio više od devet golova. S obzirom na formu češke selekcije, pa čak i da su s druge strane neke od najboljih svjetskih selekcija, nismo tako sigurni da bi Gibraltar opet mogao izgubiti tolikom razlikom. Pogotovo ne u kombinaciji s porazom Hrvatske na domaćem terenu od Farskih Otoka i kod Crne Gore, koja je također u rasulu.

Mundijal je tu, u džepu, a za matematičku potvrdu bit će dovoljan i jedan bod protiv Farana na Rujevici, prije nego što Češka uopće istrči na teren. Koja će put do Amerike tražiti kroz dodatne kvalifikacije. Samo bi im čudo, uz remi protiv Gibraltara i pobjedu Farana u Rijeci, to moglo oduzeti.