Znate li kad je Osijek posljednji put pobijedio dvaput zaredom?

Nogometaši Osijeka pobijedili su Istru 1961 0-1 na Aldo Drosini i stigli do druge uzastopne pobjede u HNL-u. "Bijelo-plavi" su pobjegli sa začelja pobjedom u prošlom kolu protiv Vukovara, a ovom su pobjedom učvrstili devetu poziciju. Znate li kad je posljednji put Osijek pobijedio dvije utakmice zaredom u HNL-u?

Bilo je to 4. svibnja 2025., dakle prije 10 mjeseci! Tada su Osječani nanizali tri pobjede u HNL-u - padali su Rijeka na Rujevici (0-2), Hajduk na Opus Areni (2-0) i Slaven Belupo u Koprivnici (1-4). Trener Osijeka tada je bio Simon Rožman.

Foto: Sasa Miljevic

Od tada je prošlo 26 utakmica, sve do uzastopnih pobjeda protiv Vukovara i Istre, a momčad je promijenila tri trenera. Rožmana je zamijenio Željko Sopić, a njega Tomislv Radotić.

Za klub takvog renomea, dug je bio period čekanja. Osijek ove sezone ima svega pet pobjeda u prvenstvu te osam remija i 12 poraza.

Ipak, pod vodstvom Tomislava Radotića stvari su krenule na bolje, a momčad s Opus Arene u idućem kolu igra protiv Gorice doma.