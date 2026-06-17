Znate li kako Hrvatska stoji na otvaranju SP-a? Imamo više poraza nego pobjeda

Hrvatska nogometna reprezentacija je na otvaranjima dosadašnjih svjetskih prvenstava upisala dvije pobjede, tri poraza i remi.

Zanimljivo, kada bi "Vatreni" otvorili turnir pozitivnim rezultatom, pobjedom ili remijem, nakon toga bi osvojili i medalju - 1998. broncu, 2018. srebro, a prije četiri godine ponovo broncu.

Foto: Hannah McKay

"Vatrani" su pobjedom otvorili premijerni nastup na SP nastup u Francuskoj 1998. godine, potom su na iduća tri svjetska prvenstva (2002, 2006, 2014) bilježili poraze u prvim kolima, u Rusiji su startali pobjedom, a prije četiri godine na otvaranju turnira u Dohi su remizirali.

U Francuskoj smo pobijedili Jamajku (3-1), potom izgubili od Meksika (0-1) u Japanu, te dva puta od Brazila (0-1, 1-3) u Njemačkoj i Brazilu, dobili Nigeriju (2-0) u Rusiji, te odigrali 0-0 protiv Maroka u Katru.

Premijerni nastup na svjetskim prvenstvima Hrvatska je imala 14. lipnja 1998. u Lensu pobijedivši Jamajku 3-1. “Vatrene” je s tribune stadiona Fellix Bollaert bodrilo više od 8000 hrvatskih navijača, a nogometaši su im se odužili odličnom predstavom i pobjedom.

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Hrvatska je povela u 27. minuti. Nakon kornera Štimac je pogodio gredu, a Stanić spretno sa tri metra odbijenu je loptu pospremio u mrežu, za prvi hrvatski pogodak u povijesti SP-a. Nažalost, u zadnjoj minuti prvog poluvremena Jamajka je poravnala na 1-1, a strijelac je Robbie Earle.

Očekivana agresivnost na početku drugog dijela rezultirala je novim vodstvom Hrvatske, u 53. minuti. Robert Prosinečki je slobodni udarac iskosa sa desne strane prvo iskoristio da "rolingom" izigra svog čuvara, a onda je lobom uputio loptu u mrežu. Hrvatsku pobjedu od 3-1 potvrdio je Davor Šuker pogotkom u 69. minuti.

Četiri godine kasnije SP u Japanu i Južnoj Koreji otvorili smo porazom od Meksika 0-1, a strijelac jedinog gola bio je Blanco iz kaznenog udarca u 60. minuti. Prekršaj je skrivio Boris Živković koji je pritom zaradio crveni karton.

Identičnim rezultatom Hrvatska je otvorila i World Cup u Njemačkoj 2006. godine. Na otvaranju su odabranici Zlatka Kranjčara izgubili od Brazila sa 0-1, no momčad je uzdignute glave napustila prepuni Olimpijski stadion u Berlinu. "Vatreni" su u Berlinu svojom igrom "ugasili sambu", ali odlučila je nepažnja i samo jedna pogreška hrvatske obrane u 44. minuti koju je majstorskim udarcem kaznio Kaka, donijevši Brazilu tri boda.

Južnu Afriku smo propustili, a na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu ponovo smo na otvaranju igrali s Brazilom i ponovo smo upisali poraz. Ovoga puta 1-3.

Hrvatska je u većem dijelu utakmice bila ravnopravna Brazilcima, kojima je za pobjedu trebala i obilata pomoć japanskog suca Nishimure. Hrvatska je povela u 11. minuti autogolom Marcela, a u 29. minuti je izjednačio Neymar.

U nastavku susreta 'ukazao' se Nishimura koji je u 70. minuti poklonio kazneni udarac domaćinu kojeg je realizirao Neymar. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Oscar u sudačkoj nadoknadi.

Na SP-u u Rusiji 2018. godine, Hrvatska, koju je vodio Zlatko Dalić, je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Nigerije sa 2-0. "Vatreni" su čak 20 godina čekali na pobjedu na otvaranju SP-a, a zadnju prije toga ostvarili su 1998. u Francuskoj protiv Jamajke.

Prvi pogodak za hrvatsku vrstu bio je autogol Oghenekara Eteba u 32. minuti, dok je pobjedu potvrdio Luka Modrić iz kaznenog udarca u 71. minuti.

Na posljednjem World Cupu u Katru, Hrvatska je otvorila turnir odigravši 0-0 protiv Maroka. Obje ekipe su se kasnije srele i u susretu za broncu, a hrvatska vrsta je slavila sa 2-1.

HRVATSKA U PRVIM KOLIMA 1998. Francuska: Hrvatska – Jamajka 3-1 (Stanić 27, Prosinečki 53, Šuker 68 / Earle 45) 2002. Japan/Južna Koreja: Hrvatska – Meksiko 0-1 (Blanco 60-11m) 2006. Njemačka: Hrvatska – Brazil 0-1 Kaka (44) 2014. Brazil: Brazil – Hrvatska 3-1 (Neymar 29, 71-11m, Oscar 90+1 / Marce 2018. Rusija: Nigerija - Hrvatska 0-2 (Etebo 32-ag, Modrić 71-11m) 2022. Katar: Hrvatska - Maroko 0-0