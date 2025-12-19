Znate li koji su klubovi najviše pogođeni ozljedama? Velikan iz Španjolske na vrhu poretka...

Kako se kalendarska godina bliži kraju, došlo je vrijeme za razne zanimljive činjenice. Španjolski As otkrio je koji su klubovi imali najveće troškove ozljeda u ovoj godini i posljednjih pet. Riječ je o svim nogometnim velikanima, od Real Madrida, Bayerna i PSG-a.

Zanimljivo, upravo su Real Madrid, Bayern i PSG imali su više od 40 milijuna eura troškova od osiguranja ozljeda njihovih igrača u jednoj sezoni.

Prema izvješću Howdena kojeg prenosi španjolski As, Madriđani su u posljednjih pet sezona potrošili vrtoglavih 168,76 milijuna eura dok je njihov najveći rival Barcelona u posljednjih pet sezona potrošili 122,99 milijuna eura.

Foto: Susana Vera

Ova tvrtka objavila je peto izdanje Indeksa ozljeda u europskom muškom nogometu koje analizira ozljede u pet najjačih europskih liga i svih momčadi koje su sudjelovale na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025., a zabilježili su čak 22.596 ozljeda u tom razdoblju.

U Chelseaju koji je osvojio titulu prvaka Svjetskog klupskog prvaka, došlo je do porasta broja ozljeda od 44 posto u razdoblju između lipnja i listopada. U Francuskoj su u PSG-u zabilježili povećanje broja ozljeda i pretrpjeli ih gotovo 300 u posljednjih pet sezona.

U Serie A najviše ozljeda imali su igrači Juventusa i Milana dok se u Bundesligi bilježe najveće stope ozljeda svake sezone. Iako imaju najviše ozljeda, njihovi troškovi iznose u prosjeku 115,95 milijuna eura po sezoni, manje od Reala i Barcelone.

Foto: Rula Rouhana

Iako je broj ozljeda u najjačim europskim ligama porastao, troškovi tih ozljeda u usporedbi s podacima od prošle godine su puno manji i to za 160.48 milijuna eura.