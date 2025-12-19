Obavijesti

Sport

Komentari 0
VRTOGLAVI MILIJUNI

Znate li koji su klubovi najviše pogođeni ozljedama? Velikan iz Španjolske na vrhu poretka...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Znate li koji su klubovi najviše pogođeni ozljedama? Velikan iz Španjolske na vrhu poretka...
5
Foto: Andrew Couldridge

Prema izvješću Howdena kojeg prenosi As, Madriđani su u posljednjih pet sezona potrošili vrtoglavih 168,76 milijuna eura dok je njihov najveći rival Barcelona u posljednjih pet sezona potrošio 122,99 milijuna eura

Kako se kalendarska godina bliži kraju, došlo je vrijeme za razne zanimljive činjenice. Španjolski As otkrio je koji su klubovi imali najveće troškove ozljeda u ovoj godini i posljednjih pet. Riječ je o svim nogometnim velikanima, od Real Madrida, Bayerna i PSG-a. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Zanimljivo, upravo su Real Madrid, Bayern i PSG imali su više od 40 milijuna eura troškova od osiguranja ozljeda njihovih igrača u jednoj sezoni.  

Prema izvješću Howdena kojeg prenosi španjolski As, Madriđani su u posljednjih pet sezona potrošili vrtoglavih 168,76 milijuna eura dok je njihov najveći rival Barcelona u posljednjih pet sezona potrošili 122,99 milijuna eura. 

UEFA Champions League - Real Madrid v Manchester City
Foto: Susana Vera

Ova tvrtka objavila je peto izdanje Indeksa ozljeda u europskom muškom nogometu koje analizira ozljede u pet najjačih europskih liga i svih momčadi koje su sudjelovale na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025., a zabilježili su čak 22.596 ozljeda u tom razdoblju. 

U Chelseaju koji je osvojio titulu prvaka Svjetskog klupskog prvaka, došlo je do porasta broja ozljeda od 44 posto u razdoblju između lipnja i listopada. U Francuskoj su u PSG-u zabilježili povećanje broja ozljeda i pretrpjeli ih gotovo 300 u posljednjih pet sezona. 

U Serie A najviše ozljeda imali su igrači Juventusa i Milana dok se u Bundesligi bilježe najveće stope ozljeda svake sezone. Iako imaju najviše ozljeda, njihovi troškovi iznose u prosjeku 115,95 milijuna eura po sezoni, manje od Reala i Barcelone. 

FIFA Intercontinental Cup - Final - Paris St Germain v Flamengo
Foto: Rula Rouhana

Iako je broj ozljeda u najjačim europskim ligama porastao, troškovi tih ozljeda u usporedbi s podacima od prošle godine su puno manji i to za 160.48 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se
VINICIUSOVA DRAMA

FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025