Zoran Mamić ispunio 'plan B', ali Majer nije desno krilo i muke s Estoncima su - nedopustive!

Dinamo je odradio vrlo dobrih 45 minuta, a onda se 'raspao' u nastavku. Estonci su napadali, dominirali i više prijetili. Uz Gavranovića i Ademija, najviše se svidio Kristijan Jakić, a Dinamo mora bolje...

<p>Dinamo je osigurao plasman u grupnu fazu Europske lige. Zagrepčani su uz dosta problema u drugom poluvremenu svladali (3-1) Floru Tallinn, tako uz puno uspona i padova ipak stigli do željenog cilja - nove europske jeseni. Zoran Mamić u svom povratničkom pohodu na klupi Dinama nije uspio ispuniti 'Plan A' i uvesti 'modre' u Ligu prvaka, ali uspješno je odrađen 'Plan B' (plasman u Europsku ligu), a njega bi ionako svi potpisali prije početka sezone. I burnog maksimirskog ljeta.</p><p>Trener Dinama iznenadio je taktičkom postavom protiv Estonaca, po prvi je put u svom mandatu zaigrao u klasičnih 4-4-2 s dva isturena napadača (Gavranović i Petković), ali i Lovrom Majerom na desnom krilu. Lovro Majer odigrao je dobru utakmicu i asistirao za prvi gol, ali on nije i ne može biti - desno krilo?!</p><p>Dapače, Majer je imao još nekoliko lijepih ubačaja sa svoje strane, trudio se i u fazi obarne, no od njega se ne može očekivati da sprinta desnim krilom poput Lirima Kastratija. U puno situacija Majer se morao s loptom u nogama okretati prema natrag, pa vraćati loptu prema svojim braničima. U prvom dijelu dopao se i Mario Gavranović. Točnije, na kraju je, uz dvostrukog strijelca Ademija, ispao junak utakmice. </p><p>No, od svih dinamovaca možda se i najviše svidio Kristijan Jakić. Dinamo je u dosadašnjem veznjaku Lokomotive dobio pojačanje, Jakić je bio dominantna figura Zorana Mamića u veznoj liniji. Kristijan Jakić igra u oba smjera, brz je u tranziciji, priključuje se napadačkim akcijama i daje ritam cijeloj momčadi. A to su u Dinamu i tražili ovoga ljeta. Nastavi li Jakić s takvim igrama, neće se ni on predugo zadržati u Maksimiru.</p><p>Nastavak je donio neočekivane, ali i nedopustive probleme. Zagrepčani prečesto nisu uspjevali, pod presingom Estonaca, iznijeti loptu na suparničku polovicu što je, protiv suparnika ovakve razine, prilično zabrinjavajuće. Dapače, nogometaši Flore su dominirali, vršili kontinuirani pritisak prema vratima Dinama. </p><p>Zoran Mamić je ulaskom u grupnu fazu Europske lige odradio 'pola posla', sada njegova momčad u tom natjecanju MORA biti konkurentna. I 'ganjati' novo europsko proljeće. Uglavnom, biti za tri koplja bolja nego protiv Flore. Dinamo će u ždrijebu Europske lige biti u drugoj jakosnoj skupini, a i iz toga se nazire kako 'modri' moraju odraditi uspješnu grupnu fazu. Svaki drugi rezultat i dalje će biti korak unatrag u odnosu na protekle dvije, jako uspješne Bjeličine, sezone...</p>