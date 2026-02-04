Obavijesti

POJAČANJE NA KOŠEVU

Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača Rijeke: 'Uklapa se u našu strategiju, podići će kvalitetu...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: FK Sarajevo

Luka Menalo Rujevicu je zamijenio Koševom, potvrdilo je Sarajevo na svojim društvenim mrežama. Potpisao je na dvije godine uz mogućnost produljenja na još jednu

Admiral

Luka Menalo novi je igrač Sarajeva. Potvrdio je to BiH prvoligaš na svojim službenim stranicama. Menalo je uzeo broj 7 i bit će veliko pojačanje za momčad koju vodi Mario Cvitanović. Za Rijeku je ukupno odigrao 84 utakmice i zabio 15 golova te je postao prvak Hrvatske i osvojio Kup. Potpisao je na dvije godine, uz opciju produljenja na još jednu.

- Luka Menalo je igrač kojeg smo željeli dovesti i koji se uklapa u našu sportsku strategiju. On je nogometaš s iskustvom igranja u zahtjevnim okruženjima, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofenzivi. Očekujemo da će preuzeti odgovornost na terenu i svojom kvalitetom podići razinu igre momčadi - rekao je savjetnik za sportsku politiku Sarajeva, Zoran Mamić.

U karijeri Menalo je igrao i za Dinamo, s kojim je četiri puta bio prvak Hrvatske te je za "modre" odigrao 91 utakmicu, zabio 11 golova i osam puta asistirao. Bio je još i u ljubljanskoj Olimpiji te Celju. Za reprezentaciju BiH podigrao je 16 utakmica i zabio tri gola.

