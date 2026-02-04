Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača Rijeke: 'Uklapa se u našu strategiju, podići će kvalitetu...'

Luka Menalo novi je igrač Sarajeva. Potvrdio je to BiH prvoligaš na svojim službenim stranicama. Menalo je uzeo broj 7 i bit će veliko pojačanje za momčad koju vodi Mario Cvitanović. Za Rijeku je ukupno odigrao 84 utakmice i zabio 15 golova te je postao prvak Hrvatske i osvojio Kup. Potpisao je na dvije godine, uz opciju produljenja na još jednu.

- Luka Menalo je igrač kojeg smo željeli dovesti i koji se uklapa u našu sportsku strategiju. On je nogometaš s iskustvom igranja u zahtjevnim okruženjima, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofenzivi. Očekujemo da će preuzeti odgovornost na terenu i svojom kvalitetom podići razinu igre momčadi - rekao je savjetnik za sportsku politiku Sarajeva, Zoran Mamić.

U karijeri Menalo je igrao i za Dinamo, s kojim je četiri puta bio prvak Hrvatske te je za "modre" odigrao 91 utakmicu, zabio 11 golova i osam puta asistirao. Bio je još i u ljubljanskoj Olimpiji te Celju. Za reprezentaciju BiH podigrao je 16 utakmica i zabio tri gola.