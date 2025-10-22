Zoran Primorac: Kaže mi da je najveći svih vremena, ali ja sam prije njega završio u 'Officeu'

Zoran Primorac (56), legenda stolnog tenisa i predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza, gostovao je u emisiji "Kod nas doma" na HTV-u gdje je govorio o karijeri, aktualnim izazovima u sportu te podijelio nekoliko anegdota.

Primorac se prisjetio igračkih dana i posebnog odnosa s Jan-Oveom Waldnerom, švedskim genijem stolnog tenisa kojeg Kinezi nisu mogli pročitati. Waldner je, prema Primorcu, bio "Mozart stolnog tenisa", a današnji nasljednici tog stila su Truls Moregard i Felix Lebrun koji igraju "nešto drugačiji stolni tenis". No najzabavniji dio razgovora bila je interna šala između Primorca i Waldnera:

- On si daje epitet kao najveći svih vremena, i mi ga u tom dijelu prihvaćamo, barem s moje strane. Ali ja mu uvijek kažem: "Dragi moj, ja sam spomenut prije tebe u 'The Officeu", nije mu bilo drago, no to je naša interna zezancija. On je Mozart stolnog tenisa, i puno smo učili od njega. Često sam gledao kako igra, i da razbijemo taj "kineski zid" - rekao je Primorac.

U seriji "The Office", lik Dwighta spominje Primorca kao idola, što je dodatno začinilo njihovu dugogodišnju sportsku i prijateljsku dinamiku.

- Svi moji heroji su igrači stolnog tenisa. Zoran Primorac, Jan-Ove Waldner, Wang Tao, Jörg Roßkopf i naravno, Ashraf Helmy. Čak imam poster Huga Hoyame u prirodnoj veličini na zidu. A prvi put kad sam napustio Pennsylvaniju bilo je zbog ceremonije ulaska Andrzeja Grubbe u Kuću slavnih - govori Dwight u seriji.

Na nedavno održanom Europskom ekipnom prvenstvu, Francuzi su slavili u muškoj konkurenciji, dok su Njemice osvojile zlato među ženama. Hrvatski stolnotenisači zaustavljeni su u četvrtfinalu, a stolnotenisačice u osmini finala.

- Odlično Europsko prvenstvo i promocija Zadra, Hrvatske na europskoj mapi. Dečki su odigrali odličan turnir, izgubili od Njemačke. Cure su izgubile od Slovačke, bile su male favoritkinje... Malo je bilo nesreće sa ždrijebom - rekao je Primorac.

Posebno je pohvalio Tamaru Boroš, bivšu hrvatsku reprezentativku, koja je kao izbornica vodila Njemačku do trećeg uzastopnog zlata:

- Drago mi je da ide ovim trenerskim putem, da osvaja odličja... Nadam se da će se poslije Los Angelesa vratiti u Hrvatsku, to bi meni bio san.

Primorac je istaknuo kako stolni tenis u nekim zemljama doživljava pravi procvat. U Švedskoj čak 1500 djece čeka da se upiše, dok je u Francuskoj finale pratilo 1,4 milijuna gledatelja. U Kini su stolnotenisači mega-zvijezde.

- Kod nas, dok imamo prvake, djeca prate. Treba nam veliki rezultat, da se djeca poistovjete sa sportom i dobiju uzore. Ne možemo se boriti s drugim sportovima, ali ako krenemo od početka, uložimo u trenere i infrastrukturu, ne moramo brinuti za budućnost.