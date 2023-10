Zoran Zekić nakon pobjede: Bili su čvršći od nas, nije bilo dobro

Igrali smo protiv jako organizirane momčadi. Pripremali smo se na to, probali smo to kroz jedan, dva treninga na postavljenu obranu. Jednostavno bilo je to dosta sporo, s premalo trke u dubinu. Ali da sada ne radim raščlambu, najbitniji je prolazak. Idemo dalje, u subotu je već nova utakmica, a onda u Kupu ćemo vidjeti kad dođe nova utakmica, započeo je nakon pobjede u Kupu protiv Karlovca (0-1) trener Osijeka Zoran Zekić.

Nije to bilo uvjerljivo, ali nogometaši Osijeka slavili su golom iz penala koji je u prvom poluvremenu zabio Kristijan Lovrić.

- Ne znam jesam li pametan ili imam dovoljno iskustva. Poznajem Igora (Pamića, op. a.), znao sam kako će danas postaviti Karlovac. Jučer smo se na treningu pripremali za takvu obranu. Karlovac je odlično stajao, moram priznati kako su danas bili čvršći od nas u duelima. Mi smo bili dosta spori u dodavanjima i prema naprijed. Nije to dobro izgledalo, ali gust je raspored, najbitnije je da smo ovu utakmicu pobijedili i da se u miru možemo pripremati za Goricu - komentirao je Zekić.

Pred nogometašima sad je dvostruki izazov što se tiče ligaškog nogometa. Za vikend igraju protiv Gorice u gostima, dok u srijedu na domaćem terenu dočekuju Hajduk u zaostaloj utakmici.

- Nama je svaka utakmica teška, ne samo nama, rekao sam već milijun puta da se ne ponavljam, sve je to u deset posto. Moramo biti s puno više energije, trke, individualne kvalitete, danas nam je to falilo. Sve su to detalji na koje moramo obratiti pozornost i siguran sam da hoćemo - zaključio je Zekić.