Zovko o otkazu na klupi teniske reprezentacije: 'Zatečen sam, i dalje nisam dobio objašnjenje'

U ponedjeljak je stigla informacija da će Ivan Dodig (40) biti novi trener hrvatske Davis Cup reprezentacije. Svoj debi imat će 12. i 13. rujna kada Hrvatska igra protiv Francuske. Dodig je na mjestu izbornika zamijenio Velimira Zovka koji se nije nadao smjeni te vjerovao da će on voditi reprezentaciju u dvoboju protiv Francuske.

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Bio sam kao izbornik juniorske reprezentacije na Summer Cupu u Karlovcu, kada sam dobio tu informaciju - rekao je Zovko za Sportske novosti, pa dodao:

- Službeno nikakav razlog ne postoji, još čekam da dobijem objašnjenje. Prije samo mjesec i pol na sastanku Stručnog odbora dobio sam povjerenje, odnosno potvrđen mi je mandat i za izbornika juniora, nitko nije imao nikakve primjedbe. A sada sam, evo, smijenjen. Ne znam što misliti o svemu, zatečen sam. Ne samo ja, jer dosta me ljudi ovih dana zvalo, treneri, kolege, teniski djelatnici, i svi su mi dali podršku, ali istovremeno nitko ne može odgonetnuti pravi uzrok. Ne kažem da sam nezamjenjiv ili nešto slično, ali neshvatljiv je tajming i način na koji se sve odvilo, uz gomilu nelogičnosti, nepravilnosti, što statutarnih i zakonskih.

Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Osvrnuo se na odnos s predsjednikom Saveza, Zdravkom Marićem.

- Sa Zdravkom nisam imao nikakvih problema, pa ni s igračima, barem ne izravno. Neki su se iz opravdanih razloga ispričali za ne odazivanje na neke mečeve, odnosno prihvaćali smo osobne razloge kao ispriku. Nisam zbog toga uvijek imao najbolji mogući sastav na raspolaganju, ali uspjeli smo kroz nekakvo zajedništvo, prijateljstvo i motiv svejedno izvući dobar rezultat - rekao je i dodao:

-Uostalom, sa svim sam igračima bio u kontaktu, svima su uvijek bili slani pozivi, pitao sam ih imaju li kakve zamjerke, ali nitko mi nije ništa izravno rekao da ima. No, ako mi netko i jest od igrača okrenuo leđa, što to znači? Pa nije da igraju za mene, igraju valjda za reprezentaciju Hrvatske. S druge strane, čak i ako mi netko je “okrenuo leđa”, ja sam svejedno s hrvatskim tenisačima ostvario rezultate, ne sa strancima. Ja sam na čistu sam samim sobom. Sve sam radio pošteno i sportski, sa svakim kada sjednem mogu ga pogledati u oči.