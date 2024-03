Zovu ga Ivan Drago, a bori se u hlačicama s natpisom USSR: 'Fan sam Alena Babića, ali...'

Alen Babić (11-1) boksa na Uskrs. Protivnik će mu u londonskoj O2 Areni u teškoj kategoriji biti Steve Robinson (6-2), koji boksa pod nadimkom Ivan Drago. Drago se pojavljuje u četvrtom nastavku franšize o Rockyju Balboi. Robinson nosi i opremu na kojoj piše USSR.

U ring ulazi uz pjesmu The Beatlesa "Back in the U.S.S.R.". Bio je sparing partner Oleksandru Usiku za njegovu otkazanu borbu s Tysonom Furyjem.

- Bio sam njegov fan i prije nego što je potvrđena naša borba. On boksa za publiku i za sebe i iskren je. Ipak, posao ja posao, a ja u nedjelju imam posla. Cilj je pobijediti, a siguran sam da naša borba neće ići na bodove. Samo pogledajte što nas dvojica donosimo u ring. Tamo neće biti dva Muhammada Alija, nego dva Georgea Foremana. Bit će kao kad smo svojedobno igrali Fight Night Round 3 na PlayStationu 4, stat ćemo na sredinu ringa i boriti se licem u lice - poručio je samouvjereni Robinson.

Borbu je na Facebooku najavio i sam Babić, a njegov status prenosimo u cijelosti.

"Jednog dana sam rekao svojoj ženi; Sutra idem, ne znam točno gdje, ne znam na koliko i ne znam kako, ali ne vraćam se bez meča. Plan ne postoji, garancije nema, svaki razgovor vezan uz boks i sljedeći meč je završavao s "jbg". Doma sam postao očajan, kao boksač pa i sve ostalo, iako sam probao i dao sve od sebe bio sam sve gori i gori i polako, ali sigurno tonuo sve dublje. Dan kad sam krenuo i stigao u Irsku dotaknuo sam dno, svaka sumnja se udvostručila i glava koja je inače moje najveće oružje, borila se protiv mene. Sreća u nesreći je da mi nije prvi put na dnu i znam da sam se svaki put izvukao tek kada sam dotaknuo dno. Loši dani postali su sve bolji, glava sve bistrija. S glavom vratio se i boks, s boksom vraća se moj život. Moj život opet ima smisla. Najgluplja stvar koju sam čuo, a sada je navodno popularna je da "moraš boksati za sebe, tek onda ćeš uspjeti" Ja boksam za svoju buduću obitelj, svoje fanove i još 100 stvari prije nego za samog sebe. Za kraj, neka mi boks sudi, boks je jedini koji ima to pravo. Za par dana ulazim u sudnicu, ali onu moju, jedinu koju priznajem", napisao je Babić.