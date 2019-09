Zovu je Bibi, odgojile ju bake, a ona se divi sestrama Williams

Bianca Vanessa Andreescu (19) prava je teniska senzacija! Ma možda više ni senzacija jer Bianca igra fenomenalno. Ove sezone već je u svoje vitrine pospremila čuveni Indian Wells, iako je par mjeseci prije bila tek 243. tenisačica svijeta.

Opet je iznenadila teniski svijet finalom US Opena. Nitko to nije očekivao jer su joj do sada najbolji rezultati na Grand Slamovima bili druga kola Roland Garrosa i Australian Opena te ispadanje u prvom kolu Wimbledona. U polufinalu US Opena izbacila je Švicarku Belindu Benčić koja je izbacila našu Donnu Vekić.

Ipak, tek joj predstoji pravi izazov. U finalu je čeka neuništiva Serena Williams koja se prošetala do same završnice. Serena je u polufinalu s glatkih 2-0 srušila Elinu Svitolinu.

Foto: Instagram

Andreescu je, kako i prezime sugerira, porijeklom Rumunjka. Navijači je obožavaju zbog atraktivnog izgleda, ali ona ima i strahovitu tenisku kvalitetu i razinu talenta. Uzori su joj Kim Clijsters i Simona Halep, a divi se i sestrama Williams.

Andreescu je odrasla u Torontu, a srednje ime joj je Vanessa, inspirirano glumicom i pjevačicom Vanessom Williams. U Kanadi su je odgojile dvije bake Rumunjke pa je Bianca savršeno naučila jezik svojih roditelja. Prijatelji su joj nadjenuli nadimak Bibi.

Bianca je jedna od najbogatijih tinejdžerica na svijetu. Zaradila je u dosadašnjoj karijeri 2,4 milijuna dolara, a ima dva osvojena turnira. U ovom je trenutku 15. tenisačica svijeta, a ima veliku ambiciju napast sam vrh.