MILIJUNI SU OSIGURANI

Zrinjski je osigurao europsku jesen. Evo koliko je time zaradio

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HŠK Zrinjski Mostar/Facebook

Zrinjski je već igrao Konferencijsku ligu i to pretprošle sezone, dok ga je u prošloj u playoffu izbacila Vitória Guimarães s ukupnih 7-0

Zrinjski iz Mostara pobijedio je islandski Breidablik 2-1 u gostima i s ukupnih 3-2 izborio najmanje ligašku fazu Konferencijske lige. U playoffu Europske lige igrat će protiv nizozemskog Utrechta, a samim plasmanom u europska natjecanja klub je osigurao ozbiljnu financijsku injekciju. 

Fešta navijača Zrinjskog 01:16
Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

Ako Zrinjski prođe Utrecht i izbori ligašku fazu Europske lige, zaradit će 4,3 milijuna eura od plasmana. Osim toga, dobit će 875.000 eura za prolazak kroz pretkola. 

Ako bosanskohercegovački prvak ispadne od Utrechta i izbori Konferencijsku ligu, od plasmana u ligašku fazu zaradit će 3,2 milijuna eura, uz identičnih 875.000 eura za pretkola. 

Zrinjski je već igrao Konferencijsku ligu i to pretprošle sezone, dok ga je u prošloj u playoffu izbacila portugalska Vitória Guimarães s ukupnih 7-0. 

OSTALO

