Zrinka Ljutić: Dobar rezultat s obzirom na slabiju prvu vožnju

Zrinka Ljutić završila je 13. u veleslalomu u Semmeringu. Nakon slabije prve vožnje popravila se u drugoj i bez štapa značajno popravila svoj plasman. Nakon utrke je podijelila dojmove.

- Iza mene je veleslalomska utrka, na kraju u biti dosta dobar rezultat s obzirom na vrlo lošu prvu vožnju. Bili su jako izazovni uvjeti, nismo imali stazu za zagrijavanje, tako da nekako smo samo krenuli - rekla je Ljutić i dodala:

- Snijeg je bio dosta specifičan, također jako grbava staza. Sama postavka nije bila nešto posebno, ali ja bih rekla, kombinacija sa snijegom i s uvjetima rezultirala je u dosta izazovnoj utrci.

Hrvatskoj skijašici misli su već usmjerene na sutrašnji slalom i to na mjestu gdje je prošle godine ostvarila prvu pobjedu u karijeri.

- Da, odradila sam par slaloma po stazi iznad gdje je išao veleslalom. Tako da isprobam snijeg i dosta sam se dobro osjećala. Tako da sutra je novi dan i ovo danas je već iza nas - rekla je Ljutić.

Hrvatica će krenuti sa startnim brojem 6, a Leona Popović sa brojem 27. Prva vožnja kreće u 14.15, a druga u 17.45, obje su u prijenosu na HRT 2.