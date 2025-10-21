Zrinka Ljutić: Ostvarila sam jedan san, Zubčić: Vjerujem da i dalje mogu pobjeđivati utrke

Hrvatska skijaška reprezentacija spremna je za novu sezonu Svjetskog kupa, koja počinje ovog vikenda muškom i ženskom utrkom u veleslalomu u austrijskom zimovalištu Söldenu. Tim je povodom u utorak u Zagrebu održan medijski dan u kojem su naši reprezentativci najavili sezonu.

Zrinka Ljutić i Vedran Pavlek javili su se videopozivom iz Austrije, dok je ostatak reprezentacije bio na okupu. Društvu se priključio i Tvrtko Ljutić, koji će ove sezone balansirati svoje obaveze u Svjetskom skijaškom kupu i Europskom kupu.

- Sjajna sezona je iza nas. Čestitke svima koji su sudjelovali u tome, prvenstveno veličanstvenoj Zrinki. Globus je kruna sezone. Završili kao 11. nacija u Svjetskom kupu, u muškom slalomu kao peta nacija, iza Švicarske, Norveške, Austrije i Francuske. Velik je to rezultat i motivacija svim našim natjecateljima, prvenstveno mladima - rekao je Pavlek i nastavio...

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pred nama je važna sezona, naravno važna je svaka, ali svaka četvrta je izuzetno važna zbog nastupa naših skijaša na Zimskim olimpijskim igrama. Zrinka je puno skijala na proljeće i ljeto. Iskoristila je bolje uvjete na višim ledenjacima, a pripremala se i u dvorani u Litvi gdje se pripremala za posebnu ledenu podlogu.

Komentirao je ciljeve za novu sezonu.

- Ciljamo na postolja, na globuse i na medalje. Nemoguće je da će sve doći u jednoj sezoni, ali vjerujem da će se u sljedećim sezonama ispuniti. Vjerujem u ovu ekipu i da će sve to doći. Nemoguće je biti u formi i u Söldenu, i u prosincu, i u siječnju, i na Olimpijskim igrama. Ciljamo prosinac i siječanj, a da budemo solidni na početku. Ne radimo pritisak, nemamo posebnih očekivanja pogotovo od prve utrke u Söldenu- rekao je Pavlek.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim se Samuel Kolega osvrnuo na ljetne pripreme...

- Već tri godine imam identične pripreme, nešto smo malo dodali i promijenili. Sve se svelo na švicarske ledenjake i skijanje u dvorani. U zadnje dvije godine se to pokazalo jako dobrim, napredak je bio vidljiv. Vjerujem da će tako biti i ove godine. Levi će doći vrlo brzo, vjerujem da ću biti već tamo u dobroj formi. Sezona je duga, imamo i Olimpijske igre. Cilj mi je odmah ući dobro u utrke, odraditi prosinac i siječanj kako se spada, a onda će sve ići svojim tokom.

S Kolegom je uglavnom trenirao i Rodeš.

- Čini mi se da je moje skijanje bolje nego prošle godine u ovom vrijeme. Nadam se da će biti još bolje i da mogu na više utrka pokazati kako se znam skijati. Vjerujem da ću nastaviti na kraju prošle sezone i da ću tako krenuti na početku ove - komentirao je Istok.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tvrtko Ljutić i dalje nije A reprezentativac, ali se to od njega očekuje u narednim godinama.

- Većinom smo trenirali u dvoranama i u Švicarskoj na ledenjacima. Imali smo jako dobre uvjete, tako da smo skroz spremni za sezonu. Svoje prilike ću tražiti u Europskom i Svjetskom kupu, a krenut ću u Leviju.

Tvrtka je komentirao i Pavlek...

- Tvrtko nije slučajno ovdje. Prošle sezone smo ga vodili na utrke Svjetskog kupa. Iskustvo nastupa na tim utrkama mu je sigurno puno značilo. Vjerujem da će u sljedećim sezonama eksplodirati.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za Leonu Popović ovo je povratnička sezona nakon operacije koljena...

- Imam još malo vremena za pripreme. Pripreme su bile drugačije, dosta je bilo rehabilitacije. Sve je prošlo dosta uspješno, sve je bilo prema našim planovima. Polako ulazim u solidnu formu. U Leviju vjerojatno neće biti još jako dobro, ali probat ću se boriti, dati najbolje od sebe u ovom trenutku. Sezona je duga, u drugom dijelu su i Olimpijske igre. Lagano ću loviti formu i nadam se da ću ostati zdrava. Tada znam da će i rezultati doći. Dosta sam trenirala, ali sve je to još neopipljivo. Dugo nisam bila na utrkama - rekla je Leona.

Filip Zubčić imao je nešto dužu pauzu, a i nalazi se u drugačijoj fazi karijere u odnosu na druge reprezentativce...

- Nije mi Sölden jedna od dražih utrka, iskreno ga baš i ne volim. No, i dalje se dijeli 100 bodova, kao i na svakoj drugoj utrci, i to trebamo maksimalno iskoristiti. Lani je to jako dobro izgledalo, do pred kraj. Jedna glupa greška nas je koštala dobrog rezultata. Ove godine sam dva dana trenirao tamo. Dobro sam se osjećao, dosta dobro sam se skijao. Ako se tako uspijem odskijati, bit će dobro i na utrci", rekao je najbolji hrvatski skijaš za kojeg će ova sezona biti posebna i zbog nastupa na Olimpijskim igrama, moguće i posljednje prilike za osvajanje odličja.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Možda su zadnje, možda nisu. Zasad sam u karijeri ostvario dosta solidne rezultate da mogu mirno jednog dana otići u penziju. Još uvijek mislim da sam dovoljno dobar, dovoljno zdrav da se mogu vratiti, ne samo na postolje nego i pobjeđivati. Olimpijske igre su svake četiri godine, normalno na da je velik pritisak, ali se ne bih bavio ovime da ga ne volim. Nadam se da ću biti zdrav, da ću biti spreman pokazati svoje najbolje skijanje. Normalno da ću za četiri godine biti stariji, da ću tada već imati 37 godina. Naravno da sam sa 33 mlađi, zdraviji i spremniji. Treba ove OI iskoristiti i, ako Bog da, osvojiti medalju.

Zrinka Ljutić nova je heroina hrvatskog skijanja.

- To je bila sezona u koju sam ušla s puno nepoznanica, s promjenom materijala. Trebalo je neko vrijeme da se priviknem. Vrlo brzo sam došla do postolja u veleslalomu i prve pobjede u slalomu. Forma je stvarno bila vrhunska i ukazala se prilika za osvajanje Malog globusa. Kraj sezone nije bio lak, ali uspjela sam. To je ostvarenje jednog sna i motivacija za dalje. Puno je naučenih lekcija i novih iskustava. Ulazim jača i zrelija u ovu sezonu, zbog tih događaja iz prošle. Generalno sam zadovoljna. Pripreme su protekle korektno, ostala sam zdrava. Napredovala sam u slalomu i veleslalomu. Veselim se utrci i vidjet ćemo koliko ću toga moći pokazati u subotu - rekla je 21-godišnja Zagrepčanka.