Zrinka Ljutić puno je izgubila zbog pogreške u veleslalomu, ali nudi joj se prilika u 2. vožnji!

Filip Zubčić (32) pobrinuo se da hrvatska skijaška reprezentacija ne čeka dugo za prvo postolje u novoj sezoni Svjetskog kupa. 'Zubo' je na krilima sjajne druge vožnje napredovao s 13. na treće mjesto, a u subotu je u veleslalomu na američkom skijalištu Copper Mountainu nastupila i najbolja hrvatska skijašica, Zrinka Ljutić (21), koja će se nadati drugoj vožnji nalik Zubčićevoj.

Drugi veleslalom sezone za skijašice otvorila je iskusna Šveđanka Sara Hector, koja je postavila dobro vrijeme od 59,32 sekundi. Hrvatica je imala startni broj četiri, a Zrinka je, načelno, imala mirnu vožnju, bez puno rizika i agresivnosti. Iako nije bila u prednosti, imala je dobar tempo, sve do trećeg sektora.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Tada je napravila popriličnu pogrešku i otišla preširoko. Ta pogreška nije joj poremetila ritam, ali je ostavila posljedice na štoperici. Zrinka je ušla u cilj sa zaostatkom od 1,2 sekunde, koji je postao 1,52 sekundi nakon što je Alice Robinson preuzela vodstvo.

Ipak, istaknimo kako je samo četiri skijašica unutar sekunde, tako da Zrinka uz dobru drugu vožnju svakako može znatno popraviti plasman.

Spustilo se 28 skijašica, a Hrvatica je na 14. mjestu i gledat ćemo je u drugoj vožnji od 21.30 sati.

Utrka je i dalje u tijeku...