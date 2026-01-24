Obavijesti

ČEKA SLALOM

Zrinka Ljutić: U zadnje vrijeme puno je razbijanja štapova...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Michael Madrid/REUTERS

"Nisu oni krivi. Potpuni fokus je na sutrašnjem slalomu", napisala je Zrinka u objavi. U nedjelju je na istom mjestu slalomska utrka koja počinje u 9.30 sati, a nastupaju Ljutić i Popović. Prijenos je na HRT 2

Admiral

Zrinka Ljutić plasirala se u drugu vožnju veleslaloma u Špindleruvom Mlynu kao 24., ali ostala je bez bodova nakon što još jednom nije završila vožnju. 

Nakon još jednog lošeg rezultata, naša najbolja skijašica osvrnula se na današnji veleslalom. 'Zizi' je ispod objave na Instagramu napisala:

"Danas je bila borba, ali s nekim dobrim zavojima. Skijajući danas osjećala sam se više kao ja nego u posljednjih nekoliko utrka. Unatoč padu, 'uzimam to'. I da, u posljednje vrijeme je puno razbijanja štapova... Nisu oni krivi. Potpuni fokus je na sutrašnjem slalomu". 

Skijašice u nedjelju na istom mjestu voze slalom, a prva vožnja počinje u 9.30 sati, a druga u 12.15 sati. Zrinka je izvukla startni broj 15, a nastupit će i Leona Popović koja će se niz stazu spustiti 32. po redu. 

OSTALO

