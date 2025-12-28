Obavijesti

8. U SLALOMU

Zrinka nakon Semmeringa: Nije ovo bilo moje idealno skijanje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U drugoj je bila bolja, imala sam neke bolje segmente, bolje sam se osjećala i uspjela sam preuzeti vodstvo. I na kraju osmo mjesto, rekla je Ljutić nakon slaloma

Zrinka Ljutić je u slalomu u Semmeringu završila na osmom mjestu. Prva vožnja nije bila baš dobra te je za prvom Camilom Rast imala čak dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka te je bila na 10. mjestu. Druga vožnja bila je dosta bolja, Ljutić je bila koncentrirana i u cilj je ušla kao prva, ali su skijašice nakon nje bile bolje pa je pala na osmo mjesto, ali je popravila rezultat. Ljutić je komentirala utrku.

Pokretanje videa...

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu 04:13
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

- Evo, osmo mjesto za mene danas u Semmeringu. Naravno, nije bilo idealno, ni u prvoj vožnji, to nije bilo moje pravo skijanje. U drugoj je bila bolja, imala sam neke bolje segmente, bolje sam se osjećala i uspjela sam preuzeti vodstvo. I na kraju osmo mjesto. Idemo dalje - rekla je pa se osvnrnula na Kranjsku Goru:

- Tako je, idemo dalje na trening, imam dosta posla sa slalomom, tako da je na tome glavni fokus i sljedeća utrka je već za tjedan dana.

U Semmeringu je prva završila čudesna Mikaela Shiffrin koja je nakon prvog laufa bila četvrta, ali je druga vožnja bila maestralna, u maniri najbolje na svijetu. Vrhunski je odvozila i pomela konkurenciju, iako joj je Rast bila jako blizu i zaostala samo devet stotinki. Sljedeći slalom je u Kranjskoj Gori.

OSTALO

