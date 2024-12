Zrinka sada postaje sila i u veleslalomu: U 12 mjeseci od startnog broja 50 do najboljih!

Drugo mjesto? Ma, taj je dan već iza mene, promijenila sam pancerice i obukla slalomsku opremu!

Tako je, nakon prvoga veleslalomskog postolja u mladoj karijeri, zborila Zrinka Ljutić. Djevojka koja, ne zaboravite, ima tek 20 godina. Od euforije od nje niste mogli čuti ni "e" iako do subote nijedna hrvatska skijašica u ovoj disciplini na postolju nije bila 18 godina! Kada je Janica Kostelić davne 2006. godine slavila u švedskom Areu, Zrinka jedva da je prohodala...

S petog mjesta u prvoj vožnji niz stazu se u američkom Killingtonu spustila uz drugo vrijeme druge vožnje pokazavši strašnu kombinaciju brzine, tehnike i kontrole. Ukupno je brža, za 54 stotinke, bila tek Šveđanka Sara Hector.

- Dobro sam se osjećala, staza mi je odgovarala. Osjetila sam da idem dobro, samo sam tražila pravi tempo i brzinu. Bila sam presretna kad sam u cilju druge vožnje vidjela zeleno svjetlo - rekla je Zrinka.

Foto: Marc DesRosiers

Do ovog vikenda u SAD-u, najbolji je rezultat u veleslalomu ostvarila u siječnju ove godine u slovačkoj Jasni, gdje je bila četvrta. No, tada je za pobjednicom, također Hector, zaostala 4,33 sekunde! Ili, primjerice, u prošlogodišnjoj utrci u Killingtonu imala je startni broj 50 (završila je 13). A nakon ovog rezultata ući će u prvu jakosnu skupinu (1-7). Strašan napredak i iskorak u samo 12 mjeseci. Drugim riječima, Zrinka postaje svjetska sila i u veleslalomu. I baš je ta utrka u Jasni prije 12 mjeseca bila...

- Moja prekretnica. Mučila sam se mentalno prije te utrke, imala četiri odustajanja u slalomu, sve je to ostavilo traga. Ponekad mi je nedostajala sreća, ponekad su bile greškice, nisu to bila ista odustajanja kao sezonu prije - govorila nam je Zrinka, koja je u nedjeljnom slalomu u Killingtonu osvojila šesto mjesto.

- Slalom će uvijek meni biti ispred veleslaloma, no cilj mi je napredovati u veleslalomu i ustaliti se. Vjerojatno će Shiffrin opet dominirati, ali konkurencija je svake godine sve jača.

S napretkom u veleslalomu svakako će postati konkurentna za Veliki kristalni globus jer s jednom disciplinom nemoguće je konkurirati u današnjem skijanju. Trenutno je, s 202 boda, u trećem mjestu ukupnog poretka.

- Moj je san osvojiti Veliki kristalni globus. Veliki skijaši poput Odermatta, Shiffrin i Vlhove su me nadahnuli konzistentnošću. To kako su svaku utrku na tako visokoj razini. To želim i ja. Ne želim tu i tamo završiti na postolju pa nestati. Želim biti konzistentna. Želim iskoristiti svaki dan i sudjelovati u tim malim koracima svaku utrku, tako ću završiti tamo gdje želim. Osjećala sam da nešto nedostaje. Radila sam na tehnici, iskušala sam se i u parkouru, to mi je dalo ritam zbog kojeg sam usklađenije skijala. Imala sam i veliki razgovor s ocem, imali smo poteškoća u komunikaciji...