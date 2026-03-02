Obavijesti

NBA NOĆ

Zubac bez nastupa za Pacerse, Matković solidan. Luka Dončić i LeBron se 'poigrali' s Kingsima

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: David Gonzales

Knicksi dominirali obranom nad Spursima, prekinuli niz pobjeda! Lakersi i Clippersi također uvjerljivi. Matković solidan za Pelicanse, Thunder nezaustavljiv, Zubac izvan stroja

Admiral

Bila je to noć puna uzbuđenja na NBA parketima, a u prvom planu bio je okršaj u Madison Square Gardenu gdje su New York Knicksi dominantnom predstavom prekinuli impresivan niz San Antonio Spursa od jedanaest uzastopnih pobjeda. Večer su obilježile i uvjerljive pobjede Lakersa i Clippersa, kao i nastup hrvatskog košarkaša Karla Matkovića za Pelicanse.

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Sjajna obrana Knicksa slomila Wembanyamu i Spurse

U najočekivanojoj utakmici večeri, New York Knicksi su na svom parketu svladali San Antonio Spurse 114-89, demonstriravši obranu koja bi mogla biti ključna u doigravanju. Spursi, koji su tijekom pobjedničkog niza u prosjeku zabijali gotovo 125 koševa po utakmici, zaustavljeni su na samo 89 koševa, uz skroman šut iz igre od 42 posto, a posebno loš za tricu (26 posto). Iako su gosti na početku poveli, ostatak susreta protekao je u potpunoj dominaciji domaće momčadi.

Knicksi su natjerali Spurse na čak 22 izgubljene lopte, iz kojih su zabili 24 koša. Predvodili su ih Jalen Brunson s 24 koša i sedam asistencija te Mikal Bridges koji je uz 25 koševa dodao i pet ukradenih lopti. Kod Spursa je ponovno najbolji bio Victor Wembanyama, koji je upisao 25 koševa, 13 skokova i četiri blokade, no to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Knicksa koji su ovom pobjedom potvrdili status jedne od najjačih momčadi Istočne konferencije.

Lakersi se poigrali s Kingsima, Dončić i James vodili do pobjede

Los Angeles Lakersi nastavili su s dobrim igrama i nakon subotnje pobjede protiv Golden Statea, uvjerljivo su nadigrali divizijske rivale Sacramento Kingse 128-104. Pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu, koje su Lakersi dobili s 22 koša razlike. Momčad iz Los Angelesa nikada nije bila u zaostatku nakon što su Kingsi zabili prvi koš na utakmici.

Glavne zvijezde ponovno su bili Luka Dončić i LeBron James. Slovenac je za samo tri četvrtine upisao 28 koševa i devet asistencija, dok je 41-godišnji James dodao 24 koša, uz nekoliko atraktivnih zakucavanja koja su podigla publiku na noge. Lakersi su odigrali i sjajnu šutersku utakmicu, pogodivši 18 od 39 pokušaja za tri poena. Kod Kingsa, koji proživljavaju tešku sezonu i imaju najgori omjer u ligi, najbolji je bio novak Nique Clifford s 26 koševa.

Clippersi prekinuli crni niz, Matković solidan u porazu Pelicansa

Gradski rivali Lakersa, Los Angeles Clippersi, također su slavili. Oni su na svom terenu bili bolji od New Orleans Pelicansa 137-117 i tako prekinuli niz od tri poraza. Momčad iz Los Angelesa kontrolirala je utakmicu od samog početka i na kraju zasluženo stigla do važne pobjede. Najefikasniji je bio Kawhi Leonard s 23 koša.

Za Pelicanse, koji su igrali bez ozlijeđenog Ziona Williamsona, ovo je bila prilika za hrvatskog košarkaša Karla Matkovića. Odigrao je solidnih 14 minuta te za to vrijeme upisao četiri koša s linije slobodnih bacanja (4/4), uz pet skokova i tri asistencije. Ipak, najbolji pojedinac Pelicansa bio je novak Jeremiah Fears koji je odigrao utakmicu karijere s 28 postignutih koševa, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

NBA NOĆ
Dončić proslavio 27. rođendan u stilu, Lakersi pomeli Warriorse
OBRAČUN U FOKUSU
VIDEO Jokić potpuno poludio! Pogledajte cirkus u NBA ligi

Thunder siguran u Dallasu, Zubac i dalje izvan stroja

Oklahoma City Thunder nastavlja s odličnim igrama i drži prvo mjesto Zapadne konferencije. Sinoć su kao gosti svladali Dallas Maverickse 100-87. Utakmica je bila odlučena već u prvom poluvremenu, a Thunder je do pobjede vodio Shai Gilgeous-Alexander. Kod Dallasa, koji se muči s ozljedama, osjetio se izostanak talentiranog Coopera Flagga.

U dvoboju između Indiana Pacersa i Memphis Grizzliesa, gosti su slavili 125-106. Kod Pacersa ni u ovoj utakmici nije nastupio hrvatski centar Ivica Zubac, koji se i dalje oporavlja od ozljede gležnja. Najbolji kod Indiane bio je Jarace Walker s 21 košem, dok je kod Memphisa čak sedam igrača imalo dvoznamenkasti broj koševa.

Svi rezultati:

  • New York Knicks - San Antonio Spurs   114-89
  • Chicago Bulls -  Milwaukee Bucks  120-97
  • Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers    102- 106  
  • Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves     108-117  
  • Indiana Pacers - Memphis Grizzlies   106-125 
  • Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 135-101
  • Orlando Magic - Detroit Pistons  92-106  
  • Boston Celtics - Philadelphia 76ers  114-98
  • Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 87-100  
  • LA Clippers -  New Orleans Pelicans  137-117
  • LA Lakers - Sacramento Kings  128-104
     

 

