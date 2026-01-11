Obavijesti

Zubac briljirao u pobjedi protiv Pistonsa, a Schröderu izrečena kazna zbog nasrtaja na Dončića

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Foto: David Reginek

Protekla noć bila je sjajna za hrvatskog košarkaša Ivicu Zupca koji je odigrao odličan susret u preokretu večeri za Los Angeles Clipperse. NBA je uz nekoliko susreta izrekao presudu Schröderu za okršaj s Dončićem

Admiral

Sa subote na nedjelju odigrano je nekoliko NBA susreta, a u prvi plan došla je presuda Denisu Schröderu koji je suspendiran bez plaće na iduća tri susreta. Suigrač Darija Šarića u Sacramento Kingsima imao je verbalni okršaj s Lukom Dončićem tijekom utakmice Lakersa i Kingsa 29. prosinca 2025., a nakon izlaska iz svlačionice nasrnuo je na Dončića i pokušao ga udariti. Lakersi su slavili 125-101, a centar pobjedničke ekipe Deandre Ayton razdvojio ih je i spriječio fizički obračun. Igrač Kingsa zbog suspenzije propustit će susret protiv Houston Rocketsa, Los Angeles Lakersa i New York Knicksa.

NBA: Sacramento Kings at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Cleveland Cavaliersi su jučer u posljednjem susretu dana pobijedili Minnesotu Timberwolvese 146-134. Donovan Mitchell bio je prvo ime susreta s 28 koševa, tri skoka i osam asistencija. Ovo je prvi poraz Timberwolvesa nakon četiri uzastopne pobjede. Oni su 4. u Zapadnoj, a Cleveland 6. u Istočnoj konferenciji.

NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers
Foto: Ken Blaze

Indiana Pacersi s lakoćom su svladali Miami Heat 123-99 i vezali drugu uzastopnu pobjedu što im za rukom nije pošlo od početka prosinca 2025. godine. Andrew Nembhard odigrao je utakmicu sezone s 29 poena, šest skokova i devet asistencija. 

NBA: Miami Heat at Indiana Pacers
Foto: Trevor Ruszkowski

U preokretu večeri Ivica Zubac pobijedio je s Los Angeles Clippersima Detroit Pistonse 98-92. Hrvatski košarkaš proveo je 32 minute na terenu, zabio 17 koševa, imao šest skokova i podijelio jednu asistenciju. Najefikasniji na susretu bio je njegov suigrač Kawhi Leonard s 26 poena, osam skokova i asistencijom. Clippersi su gubili sve do zadnje četvrtine kad preokreću rezultat i pobjeđuju treći put na posljednjih pet susreta. Pistonsima je prekinut pobjednički niz i poraženi su nakon tri vezane pobjede. Najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE.

NBA: Los Angeles Clippers at Detroit Pistons
Foto: David Reginek

Boston Celticsi su u TD Gardenu izgubili od San Antonio Spursa 100-95. Najbolji pojedinac na susretu bio je Derrick White s 29 poena, devet skokova i tri asistencije. Spursi su drugi u Zapadnoj, a Boston na istoj poziciji u Istočnoj konferenciji.

NBA: San Antonio Spurs at Boston Celtics
Foto: Brian Fluharty

Chicago Bullsi pobijedili su Dallas Maverickse 125-107 i prekinuli niz od tri poraza. Coby White nosio je Bullse do nove pobjede s 22 koša, četiri skoka i tri asistencije. Dallas ponovno otvara crni niz i ovo im je drugi uzastopni poraz.

NBA: Dallas Mavericks at Chicago Bulls
Foto: Kamil Krzaczynski

Charlotte Hornetsi pobijedili su Utah Jazz 150-95 i pokazali apsolutnu dominaciju kroz cijeli susret. Bez obzira na poraz, najbolji strijelac na utakmici bio je igrač Utaha Brice Sensabaugh s 26 poena i tri skoka. Utah Jazzu ovo je bio šesti poraz na zadnjih sedam utakmica.

NBA: Charlotte Hornets at Utah Jazz
Foto: Peter Creveling

