Zubac i Clippersi srušili rekord: Ubacili 153 poena NBA prvacima

Košarkaši Los Angeles Clippersa postavili su novi klupski rekord po broju postignutih koševa u uvjerljivoj 153-119 gostujućoj pobjedi protiv aktualnih NBA prvaka Milwaukee Bucksa, a hrvatski centar Ivica Zubac u taj je uspjeh ugradio 11 poena, tri skoka, četiri asistencije i jednu blokadu.

Zubac je na terenu proveo 21:14 minuta uz šut za dva 5-7, dok je slobodna bacanja gađao 1-4.

Bucksi su večer prije ovog susreta kao gosti svladali Brooklyn Netse sa 120-119 nakon produžetka pa je trener Mike Budenholzer dao odmor svim svojim najboljim igračima, poraz od Clippersa su u civilnoj odjeći promatrali Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday i Brook Lopez.

Clippersi su znali iskoristiti ponuđenu priliku, a briljirao je Robert Covington koji je ubacio svoj rekord karijere od 43 poena, od toga čak 11 trica, dok je Amir Coffey dodao 32 ubačaja. Kod Bucksa najučinkovitiji su bili Jordan Nwoka sa 28 i Bobby Portis sa 25 pogodaka.

Clippersi su s omjerom pobjeda i poraza 38-40 čvrsto na osmoj poziciji u Zapadnoj konferenciji te će igrati "play-in" turnir, dok su Bucksi sa 48-29 drugi na Istoku.

U dvoboju vodeće dvije momčadi Zapada, ali i čitave lige domaći Memphis Grizzliesi svladali su prošlogodišnje finaliste Phoenix Sunse sa 122-114. Dvoboj nije imao poseban rezultatski značaj jer su Sunsi još ranije osigurali prvo, a Grizzliesi drugo mjesto uoči doigravanja, no pobjeda domaćeg sastava je iznenađujuća s obzirom da je igrao bez četvorice startera, susret su propustili Ja Morant (koljeno), Desmond Bane (gležanj), Steven Adams (list) i Jaren Jackson (butni mišić), a i gosti su stigli s nizom od devet pobjeda. Grizzliese je do pobjede vodio Dillon Brooks sa 30 koševa, dok Sunsima za produžetak pobjedničkog niza nije bilo dovoljan 41 ubačaj Devina Bookera.

Sunsi su sa 62-15 odavno osigurali najbolji omjer u čitavoj ligi, dok su Grizzliesi sada na 55-23 te im je potrebna još samo jedna pobjeda u posljednja četiri nastupa kako bi izjednačili klupski rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni (56-26 u sezoni 2012/13.), odosno dvije za novi klupski rekord.

Los Angeles Lakersi sve su dalje čak i od nastupa u "play-inu" nakon bolnog 111-114 domaćeg poraza od izravnih konkurenata New Orleans Pelicansa. Za ovaj važan dvoboj Lakersima su se u sastav vratili LeBron James, koji nije igrao u tri od prethodne četiri utakmice zbog ozljede gležnja, te Anthony Davis, koji je propustio posljednjih 18 susreta zbog ozljede stopala, ali niti oni su uspjeli zaustaviti negativan niz, odnosno četvrti uzastopni poraz svog sastava. James je susret završio sa 38 koševa, ali je i promašio pokušaj trice za izjednačenje sa zvukom sirene, dok je Davis ubacio 23 poena uz 12 skokova. Pelicanse su do pobjede vodili CJ McCollum sa 32 ubačaja i bivši igrač Lakersa, Brandon Ingram, koji je bio dio "paketa" poslanog u New Orleans za Davisa, sa 29 pogodaka, 8 skokova i 7 asistencija.

Pelicansi su deveti na Zapadu sa 34-43 i sve su bliže osiguranju "play-na", dok su Lakersi sada sa 31-46 11. na Zapadu, odnosno prvi "ispod crte", na 10. mjesto stigli su San Antonio Spursi sa 32-45.

Spursi su pet utakmica prije kraja ligaškog dijela sezone ostvarili punu utakmicu prednosti pred Lakersima 130-111 domaćom pobjedom protiv Portland Trail Blazersa. Devin Vassell je sa 22 ubačaja predvodio Spurse, a Keon Johnson je sa 20 poena bio najefikasniji kod nezainteresiranih Blazersa.

Minnesota Timberwolvesi ostvarili su važnu 136-130 gostujuću pobjedu protiv Denver Nuggetsa u dvoboju dva sastava koji se bore za šesto mjesto na Zapadu, posljednje koje izravno vodi u doigravanje. Karl-Anthony Towns je sa 32 koša predvodio strijelce Wolvesa, dok Nuggetsima nije mogla još jedna sjajna partija Nikole Jokića koji je uz 38 ubačaja imao 19 skokova i 8 asistencija.

Minnesota je i dalje sedma na Zapadu, odnosno drži poziciju s koje bi morala u "play-in" s omjerom 44-34, dok je Denver šesti sa 46-32.

Iznenađenje večeri dogodilo se u Washingtonu gdje su domaći Wizardsi, koji već neko vrijeme nemaju izgleda za plasman u posezonu, uvjerljivo sa 135-103 nadigrali Dallas Maverickse, koji se bore za prednost domaćeg parketa u prvom krugu Zapada. Wizardse je predvodio Kentavious Caldwell-Pope sa 35 pogodaka, a prilično motiviran je bio i donedavni igrač Mavsa Kristaps Porzingis koji je dodao 24 koša i 9 skokova, dok gostima nije pomoglo 36 ubačaja Luke Dončića.

Dallas je sada četvrti na Zapadu sa 48-30, treći Golden State Warriorsi su na 48-29, a peti Utah Jazz na 46-31, dok je Washington 11. na Istoku sa 34-43, no momčadi koje drže pozicije za "play-in" su im nedostižne na 40-37.

Najčitaniji članci