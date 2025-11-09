Zubac je bio najbolji u porazu Clippersa, a Jokić ostvario svoj šesti 'triple-double' sezone

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac s 21 košem i 15 skokova uz četiri asistencije bio je najbolji igrač Los Angeles Clippersa koji su izgubili u svojoj dvorani od Phoenix Sunsa sa 103-114 i tako upisali četvrti poraz zaredom u NBA ligi.

Zubac je na terenu proveo 35:07 minuta i imao odličan šut iz igre 10-12, a usto je pogodio i jedno od dva slobodna bacanja. No, i u trećoj utakmici bez Kawhija Leonarda kojega muči ozljeda gležnja sastav iz Los Angelesa nije imao dovoljno raspoloženih igrača za pobjedu, uz Zupca drugi najefikasniji igrač bio je John Collins sa 19 ubačaja.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Kod Sunsa Devin Booker bio je nadomak "triple-double" učinka s 21 poenom, 10 skokova i 9 asistencija, dok je Mark Williams s klupe dodao 19.

Clippersi su s omjerom pobjeda i poraza 3-6 na diobi 11. mjesta u Zapadnoj konferenciji, dok je Phoenix sa 5-5 deveti na Zapadu.

Karlo Matković dobio je 8:49 minuta u 119-126 porazu New Orleans Pelicansa na gostovanju kod ove sezone odličnih San Antonio Spursa te to vrijeme iskoristio za četiri ubačaja (šut za dva 2-3) i pet skokova. Kod pobjednika najefikasniji je bio povratnik u momčad De'Aaron Fox koji je u svojoj prvoj utakmici sezone zabio 24 koša uključujući i ključni ubačaj za 124-119 pola minute prije kraja, dok je Victor Wembanyama dodao 18 poena uz 18 skokova. Pelicansima nije pomogla niti odlična večer Treya Murphyja koji se zaustavio na 41 ubačaju.

Pelicansi su na dnu Zapada sa 2-7, dok su Spursi drugi sa 7-2.

Isti učinak kao Spursi imaju i Denver Nuggetsi nakon 117-100 domaće pobjede protiv prošlosezonskih finalista Indiana Pacersa. Nikola Jokić nastavio je s odličnim ulaskom u sezonu, u devetoj je utakmici ostvario šesti "triple-double" s 32 pogotka i po 14 skokova i asistencija, dok Pacersima nije bilo dovoljno 25 ubačaja Aarona Nesmitha i 22 Andrewa Nembarda. Pacersi su ovim porazom pali na omjer 1-8 te su predzadnji na Istoku.

Foto: Ron Chenoy

Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Atlanta Hawksi prekinuli su niz od pet pobjeda Los Angeles Lakersa uvjerljivom 122-102 domaćom pobjedom. U trećoj četvrtini bilo je i 30 razlike za Hawkse koje su predvodili Mouhamed Gueye sa 21 i Zaccharie Risacher sa 19 koševa, dok je Luka Dončić za goste ubacio 22 uz 11 asistencija.

Hawksi su s omjerom 5-5 na diobi osmog mjesta na Istoku, dok su Lakersi pali na četvrto mjesto Zapada sa 7-3.