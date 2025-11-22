Obavijesti

RASPUCANI IVICA

Zubac korak od double doublea. Clippersi su prekinuli niz poraza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mike Watters

Clippersi razbili Charlotte! Harden briljirao s 55 poena, Zubac sjajan s 18 poena i 9 skokova. Utakmica za pamćenje u kojoj su Clippersi stigli do pete pobjede

U sklopu NBA lige ove subote košarkaši Los Angeles Clippersa su uvjerljivo u gostima svladali Charlotte 131-116.

Međusobni su dvoboj ove dvije momčadi dočekale s istim omjerom, imale su po četiri pobjede i 11 poraza. Klub iz Los Angelesa je došao do petog slavlja i to najviše zahvaljujući razigranom Jamesu Hardenu koji je kraj utakmice dočekao s čak 55 poena. Nakon samo 20 minuta igre Harden je već bio na preko 30 koševa.

Uz to je Harden ostvario sedam asistencija, a za tri poena je gađao odličnih 10-16. Ukupni Hardenov šut je bio 17-26.

Hrvatski centar Ivica Zubac također je odigrao jako dobru partiju. Na parketu je proveo 30 minuta, a postigao je 18 poena uz šest asistencija, devet skokova i jednu izgubljenu loptu. Imao je odličan šut iz igre od 9-12. Zubac je bio drugi strijelac svoje momčadi.

Prvi strijelac domaćeg sastava bio je Kon Knueppel s 26 poena, dok je LaMelo Ball uz 18 poena ostvario sedam asistencija i četiri skoka.

