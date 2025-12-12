Zubac odigrao utakmicu sezone, ali Clippersi opet izgubili. Jokić demonstrirao silu protiv Kingsa

Četiri utakmice odigrane su u noći s četvrtka na petak na NBA parketima i donijele su pregršt uzbuđenja. Vidjeli smo utakmicu sezone Ivice Zupca, novu MVP partiju Nikole Jokića, veliko iznenađenje u Milwaukeeju gdje su Bucksi bez prve zvijezde srušili moćni Boston te prekid crnog niza New Orleansa.

Zubac odigrao utakmicu sezone, ali Clippersi pali u drami

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu Los Angeles Clippersa, no njegova momčad je ipak poražena u trileru u Houstonu. Domaći Rocketsi slavili su 115-113 u utakmici u kojoj nijedna momčad nije imala dvoznamenkastu prednost.

Zubac je bio nezaustavljiv pod košem. Utakmicu je završio s 33 koša, što mu je izjednačenje rekorda sezone, a do toga je stigao uz gotovo savršen šut iz igre 13-14. Dodao je tome i sedam skokova. Ipak, ni to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Rocketsa, koji su potpuno izdominirali u skoku (64-35).

James Harden vratio se u dvoranu u kojoj je postao legenda, zabio je 22 koša, ali uz slab šut (7-18), dok je Kawhi Leonard dodao 24, također uz lošu efikasnost (9-24). Ključni trenutak dogodio se u posljednjoj minuti, kada je Amen Thompson položio uz dodatno slobodno bacanje za pobjedu Houstona. Najbolji kod domaćina bio je Alperen Sengun s 22 koša i 15 skokova.

Jokićeva MVP partija za potpuni potop Kingsa

Denver Nuggetsi nastavili su sa sjajnim igrama na gostovanjima i pomeli su Sacramento Kingse 136-105. Bila je to večer u kojoj je ponovno dominirao trostruki MVP lige, Nikola Jokić.

Srpski centar odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje. Na terenu je proveo samo 29 minuta i nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, a za to je vrijeme upisao 36 koševa, 12 skokova i 8 asistencija, uz nestvaran šut iz igre 14-16. Time je postao tek drugi igrač u povijest NBA lige, uz Wilta Chamberlaina, koji je dvaput u karijeri zabilježio takve brojke uz šut bolji od 87 posto.

Kingsi, koji igraju bez ozlijeđenog Domantasa Sabonisa, nisu imali nikakav odgovor. Utakmica je bila riješena već u trećoj četvrtini kada je prednost Denvera narasla na preko 30 razlike. Ovim porazom Sacramento je pao na očajan omjer 6-19, što je jedan od najgorih startova u dugoj povijesti franšize.

Bucksi bez Giannisa šokirali moćne Celticse

Najveće iznenađenje večeri dogodilo se u Milwaukeeju, gdje su domaći Bucksi bez ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa svladali Boston Celticse 116-101 i tako prekinuli njihov niz od pet pobjeda.

Foto: Benny Sieu

Iako su igrali bez svoje prve zvijezde, Bucksi su pronašli neočekivane heroje. Kyle Kuzma odigrao je fantastično i zabio 31 koš, što mu je rekord sezone, dok ga je sjajno pratio Bobby Portis s 27 koševa i 10 skokova, uz šut za tricu 5-6. Fantastičnu svestranu partiju pružio je i Kevin Porter Jr. koji je upisao "triple-double" s 18 koševa, 10 skokova i 13 asistencija.

Celticsi su na poluvremenu vodili 67-60, no u drugom dijelu su se potpuno ugasili. Promašili su čak 16 trica zaredom, što su Bucksi iskoristili za veliki preokret. Bostonu nije pomogla ni sjajna večer Jaylena Browna (30 koševa) i mladog Jordana Walsha (20 koševa).

Pelicansi prekinuli crni niz, Poole se vratio u velikom stilu

New Orleans Pelicansi napokon su prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza. Na domaćem su terenu uvjerljivo svladali oslabljene Portland Trail Blazerse 143-120.

Dobra vijest za Pelicanse je povratak Jordana Poolea, koji je zbog ozljede propustio 18 utakmica. Odmah je pokazao koliko znači momčadi i zabio 22 koša. Najefikasniji je ipak bio Trey Murphy III s 24 koša. Pelicansi su dominirali u reketu, gdje su postavili klupski rekord s čak 88 postignutih koševa. Kod poraženih Blazersa, koji su igrali bez nekoliko važnih igrača, najbolji je bio Shaedon Sharpe s 21 košem. Karlo Matković bio na parketu jednu minutu i postigao je dva koša.