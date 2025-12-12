Obavijesti

Sport

Komentari 1
NBA NOĆ

Zubac odigrao utakmicu sezone, ali Clippersi opet izgubili. Jokić demonstrirao silu protiv Kingsa

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Zubac odigrao utakmicu sezone, ali Clippersi opet izgubili. Jokić demonstrirao silu protiv Kingsa
Foto: Troy Taormina

Ivica Zubac zabio je 33 koša i bio je prvo ime Clippersa koji su izgubili od Rocketsa u neizvjesnoj završnici. Nikola Jokić ispisao je povijest protiv Kingsa, a Karlo Matković dobio je minutu u pobjedi Pelicansa

Četiri utakmice odigrane su u noći s četvrtka na petak na NBA parketima i donijele su pregršt uzbuđenja. Vidjeli smo utakmicu sezone Ivice Zupca, novu MVP partiju Nikole Jokića, veliko iznenađenje u Milwaukeeju gdje su Bucksi bez prve zvijezde srušili moćni Boston te prekid crnog niza New Orleansa.

Zubac odigrao utakmicu sezone, ali Clippersi pali u drami

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu Los Angeles Clippersa, no njegova momčad je ipak poražena u trileru u Houstonu. Domaći Rocketsi slavili su 115-113 u utakmici u kojoj nijedna momčad nije imala dvoznamenkastu prednost.

Zubac je bio nezaustavljiv pod košem. Utakmicu je završio s 33 koša, što mu je izjednačenje rekorda sezone, a do toga je stigao uz gotovo savršen šut iz igre 13-14. Dodao je tome i sedam skokova. Ipak, ni to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Rocketsa, koji su potpuno izdominirali u skoku (64-35).

James Harden vratio se u dvoranu u kojoj je postao legenda, zabio je 22 koša, ali uz slab šut (7-18), dok je Kawhi Leonard dodao 24, također uz lošu efikasnost (9-24). Ključni trenutak dogodio se u posljednjoj minuti, kada je Amen Thompson položio uz dodatno slobodno bacanje za pobjedu Houstona. Najbolji kod domaćina bio je Alperen Sengun s 22 koša i 15 skokova.

Jokićeva MVP partija za potpuni potop Kingsa

Denver Nuggetsi nastavili su sa sjajnim igrama na gostovanjima i pomeli su Sacramento Kingse 136-105. Bila je to večer u kojoj je ponovno dominirao trostruki MVP lige, Nikola Jokić.

Srpski centar odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje. Na terenu je proveo samo 29 minuta i nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, a za to je vrijeme upisao 36 koševa, 12 skokova i 8 asistencija, uz nestvaran šut iz igre 14-16. Time je postao tek drugi igrač u povijest NBA lige, uz Wilta Chamberlaina, koji je dvaput u karijeri zabilježio takve brojke uz šut bolji od 87 posto.

Kingsi, koji igraju bez ozlijeđenog Domantasa Sabonisa, nisu imali nikakav odgovor. Utakmica je bila riješena već u trećoj četvrtini kada je prednost Denvera narasla na preko 30 razlike. Ovim porazom Sacramento je pao na očajan omjer 6-19, što je jedan od najgorih startova u dugoj povijesti franšize.

Bucksi bez Giannisa šokirali moćne Celticse

Najveće iznenađenje večeri dogodilo se u Milwaukeeju, gdje su domaći Bucksi bez ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa svladali Boston Celticse 116-101 i tako prekinuli njihov niz od pet pobjeda.

NBA: Boston Celtics at Milwaukee Bucks
Foto: Benny Sieu

Iako su igrali bez svoje prve zvijezde, Bucksi su pronašli neočekivane heroje. Kyle Kuzma odigrao je fantastično i zabio 31 koš, što mu je rekord sezone, dok ga je sjajno pratio Bobby Portis s 27 koševa i 10 skokova, uz šut za tricu 5-6. Fantastičnu svestranu partiju pružio je i Kevin Porter Jr. koji je upisao "triple-double" s 18 koševa, 10 skokova i 13 asistencija.

Celticsi su na poluvremenu vodili 67-60, no u drugom dijelu su se potpuno ugasili. Promašili su čak 16 trica zaredom, što su Bucksi iskoristili za veliki preokret. Bostonu nije pomogla ni sjajna večer Jaylena Browna (30 koševa) i mladog Jordana Walsha (20 koševa).

Pelicansi prekinuli crni niz, Poole se vratio u velikom stilu

New Orleans Pelicansi napokon su prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza. Na domaćem su terenu uvjerljivo svladali oslabljene Portland Trail Blazerse 143-120.

Dobra vijest za Pelicanse je povratak Jordana Poolea, koji je zbog ozljede propustio 18 utakmica. Odmah je pokazao koliko znači momčadi i zabio 22 koša. Najefikasniji je ipak bio Trey Murphy III s 24 koša. Pelicansi su dominirali u reketu, gdje su postavili klupski rekord s čak 88 postignutih koševa. Kod poraženih Blazersa, koji su igrali bez nekoliko važnih igrača, najbolji je bio Shaedon Sharpe s 21 košem. Karlo Matković bio na parketu jednu minutu i postigao je dva koša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025