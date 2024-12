Zubac opet briljirao s 21 košem, ali Clippersi nisu uspjeli slaviti

Košarkaši Los Angeles Clippersa poraženi su u svom Intuit Domeu od Houston Rocketsa sa 106-117 uz 21 koš i 12 skokova hrvatskog košarkaša Ivice Zupca.

Bez važnog dvojca Jamesa Hardena i Amira Coffeya, Clippersi nisu mogli držati korak s Houston Rocketsima.

Ključnim se pokazala druga četvrtina nakon koje su gosti otišli na odmor sa 12 razlike (64-52) i do kraja susreta više nisu ispuštali prednost. U posljednjoj dionici domaćin je smanjio zaostatak na osam razlike no to je bilo sve.

Foto: Kyle Ross/REUTERS

- Općenito, mislim da smo napravili dobar posao - rekao je trener Clippersa Tyronn Lue.

- Svake večeri kad stanemo na parket moramo otežati dečkima da igraju protiv nas i mislim da smo to uglavnom činili - dodao je.

Bez Hardena, to je značilo da Ivica Zubac i Norman Powell moraju nositi veći teret. Zubac je pružio odličnu partiju, no Powell se mučio, ubacivši pet šuteva od 18 iz igre, pri čemu jednu tricu iz osam pokušaja.

Zubac je na parketu proveo 37 minuta ubacivši 21 koš uz 9-15 šut iz igre, te dodao 12 skokova i asistenciju.

- Definitivno je više (na našim plećima) kada izgubite tipa kao što je Harden. On ne samo da zabija 20-ak poena po utakmici, već ima i prosjek od skoro 10 asistencija. On ukazuje na igru, stavlja ljude na njihova mjesta u napadu, James je naš vođa. Dakle, sve se mijenja. Igra je puno drugačija - kazao je hrvatski košarkaš za američke medije nakon susreta.

Bones Hyland je dodao 22 koša, Kevin Porter 19, a Powell 17 koševa u 11. porazu Clippersa uz 14 pobjeda.

Na pobjedničkoj strani cijela startna petorka je imala dvoznamenkasti broj koševa, najefikasniji je bio Jalen Green sa 31 košem, Amen Thompson je dodao 22 koša i osam skokova, a Dillon Brooks 19 koševa i sedam skokova. Bila je to 16. pobjeda Houstona uz osam poraza.

Denver je na krilima ponovo sjajnog Nikole Jokić na gostovanju porazio Atlantu sa 141-111 prekinivši niz od dva poraza.

Gosti su poveli Jokićevom tricom i do kraja susreta više nisu ispuštali prednost, na koncu je zavšilo +30. Jokić je ubacio 48 koševa uz 14 skokova i osam asistencija, a koncem prvog poluvremena zabio je i tricu s pola terena. Bila je to njegova nova sjajna predstava nakon što je u subotu protiv Washington Wizardsa postigao 56 poena, 16 skokova i osam asistencija. Jokić je tako u samo 24 sata zabio ukupno 104 koša, 30 skokova i 16 asistencija.

Foto: Isaiah J. Downing

Američki mediji pišu kako je srpski košarkaš postao prvi igrač nakon Wilta Chamberlaina 1963. koji je upisao uzastopne utakmice s najmanje 45 poena, 10 skokova i pet asistencija. Michael Porter Jr. je dodao 26 koševa. Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije igrao za Denver zbog ozljede gležnja. Denver je sada sedmi na Zapadu sa 12 pobjeda i 10 poraza.

Kod domaćina, kojima je to bio 12. poraz, uz 13 pobjeda, najefikasniji su bili De'Andre Hunter sa 20 koševa i Dyson Daniels sa 18 poena.

San Antonio Spursi su porazili New Orleans Pelicansa sa 121-116, a za goste zbog ozljede nije nastupio Karlo Matković, baš kao niti Bojan Bogdanović za Brooklyn Netse koji su poraženi od Milwaukee Bucksa sa 113-118.

Vodeća momčad Istoka Cleveland upiala je tek četvrti poraz sezone izgubivši na gostovanju kod Miami Heata sa 113-122.

Heat je predvodili Tyler Herro sa 34 koša pri čemu je pogodio pet trica. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Darius Garland sa 23 koša.

Golden State Warriorsi su nakon preokreta svladali Minnesota Timberwolvese 114-106, a Stephen Curry je u pobjedi pridonio sa 30 koševa i osam asistencija.

Domaći Lakersi su u Los Angelesu igrali bez prve zvijezde LeBrona Jamesa koji je ozlijeđen i pobijedili Portland Trail Blazerse sa 107-98. Kod Lakersa najbolji je bio Anthony Davis sa 30 koševa, D'Angelo Russell je u pobjedu dodao 28, a Rui Hachimura 23. Kod Portlanda najefikasniji je bio Shaedon Sharpe sa 19 koševa.