Zubac opet jedan od najboljih, Šarić zabetoniran na klupi...

Ivica Zubac još jednom je pokazao zašto je najbolji hrvatski košarkaš. Nastavio je igrati u paklenoj formi, kao i prošle sezone, ali Clippersi su izgubili od Bostona (121-118). U dramatičnoj završnici James Harden je promašio tricu za produžetak.

Zubac je igrao 33 minute i za to vrijeme bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi, zabio je 16 koševa i uhvatio 12 skokova, uz šut šest od deset. Najbolji je bio Harden s 37 koševa, dok je Boston predvodio Brown s 33 koša i 13 skokova.

Foto: Paul Rutherford/REUTERS

Poraz su pretrpjeli i New Orleans Pelicansi koji su izgubili od Warriorsa (124-106). Karlo Matković opet je imao solidnu minutažu na poziciji centra, odigrao je 20 minuta, zabio četiri koša, uhvatio dva skoka i podijelio tri asistencije. Pobjednika je predvodio Moody s 32 koša, dok je najbolji kod Pelicansa bio Murphy s osam skokova.

Foto: William Liang/REUTERS

Nastavlja se agonija hrvatskog kapetana Darija Šarića u NBA ligi. Nakon što je prošle sezone odigrao tek 16 utakmica za Denver i većinu utakmica odgledao s klupe, slično se nastavilo i u Sacramento Kingsima. Dok njegova momčad niže poraze, on je već 11. u nizu utakmicu odgledao s klupe. Ovaj put su San Antonio Spursi slavili 123-120.

Fox je bio najbolji s 28 koševa i 11 asistencija, dok je DeRozan zabio 27 koševa za Kingse.

NBA liga, svi rezultati:

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:123

Washington Wizards - Brooklyn Nets 106:129

Houston Rockets - Orlando Magic 117:113 (P)

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 106:124

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 138:133 (P)

Phoenix Suns - Atlanta Hawks 122:124

Boston Celtics – LA Clippers 121:118

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 123:110