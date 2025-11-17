Obavijesti

NBA NOĆ

Zubac opet jedan od najboljih, Šarić zabetoniran na klupi...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Zubac opet jedan od najboljih, Šarić zabetoniran na klupi...
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Nastavlja se agonija hrvatskog kapetana Darija Šarića u NBA ligi. Nakon što je prošle sezone odigrao tek 16 utakmica za Denver i većinu utakmica odgledao s klupe, slično se nastavilo i u Sacramento Kingsima

Ivica Zubac još jednom je pokazao zašto je najbolji hrvatski košarkaš. Nastavio je igrati u paklenoj formi, kao i prošle sezone, ali Clippersi su izgubili od Bostona (121-118). U dramatičnoj završnici James Harden je promašio tricu za produžetak.

Zubac je igrao 33 minute i za to vrijeme bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi, zabio je 16 koševa i uhvatio 12 skokova, uz šut šest od deset. Najbolji je bio Harden s 37 koševa, dok je Boston predvodio Brown s 33 koša i 13 skokova. 

NBA: Los Angeles Clippers at Boston Celtics
Foto: Paul Rutherford/REUTERS

Poraz su pretrpjeli i New Orleans Pelicansi koji su izgubili od Warriorsa (124-106). Karlo Matković opet je imao solidnu minutažu na poziciji centra, odigrao je 20 minuta, zabio četiri koša, uhvatio dva skoka i podijelio tri asistencije. Pobjednika je predvodio Moody s 32 koša, dok je najbolji kod Pelicansa bio Murphy s osam skokova.

NBA: Preseason-Sacramento Kings at Los Angeles Lakers
Foto: William Liang/REUTERS

Nastavlja se agonija hrvatskog kapetana Darija Šarića u NBA ligi. Nakon što je prošle sezone odigrao tek 16 utakmica za Denver i većinu utakmica odgledao s klupe, slično se nastavilo i u Sacramento Kingsima. Dok njegova momčad niže poraze, on je već 11. u nizu utakmicu odgledao s klupe. Ovaj put su San Antonio Spursi slavili 123-120. 

Fox je bio najbolji s 28 koševa i 11 asistencija, dok je DeRozan zabio 27 koševa za Kingse.

NBA liga, svi rezultati:

  • Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:123
  • Washington Wizards - Brooklyn Nets 106:129
  • Houston Rockets - Orlando Magic 117:113 (P)
  • New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 106:124
  • Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 138:133 (P)
  • Phoenix Suns - Atlanta Hawks 122:124
  • Boston Celtics – LA Clippers 121:118
  • San Antonio Spurs - Sacramento Kings 123:110

