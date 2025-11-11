Obavijesti

NBA NOĆ

Zubac ostvario double double, i Matković efikasan u porazu

Foto: Gary A. Vasquez

Zubac briljirao s double-doubleom, ali Clippersi izgubili! Matković iskoristio priliku, zabio 11 koševa. Knicksi neporaženi kod kuće, Allen dominirao s 42 poena za Sunse

Tijekom večeri s ponedjeljka na utorak u NBA ligi odigrano je deset utakmica. U fokusu hrvatske javnosti bili su nastupi Ivice Zupca i Karla Matkovića, koji su zabilježili zapažene učinke, iako njihove momčadi nisu uspjele doći do pobjeda. Oklahoma City Thunder nastavio je pobjednički niz, a Knicksi su ostali neporaženi kod kuće.

Los Angeles Clippersi poraženi su na gostovanju kod Atlanta Hawksa 105-102. Unatoč porazu, hrvatski centar Zubac zaključio je susret s novim double-double učinkom od 13 koševa i 12 skokova.

Clippersi su tijekom utakmice imali i 17 poena prednosti, no Hawksi su se uspjeli vratiti i u neizvjesnoj završnici odnijeti pobjedu. Zubac je bio jedan od istaknutijih igrača svoje momčadi, no to na kraju nije bilo dovoljno za pobjedu. Kod Clippersa je James Harden zabio 35 koševa uz 10 skokova, a Hawkse predvodio Vit Krejci s 28 koševa i tri skoka.

NBA: New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks
Foto: Kevin Jairaj

New Orleans Pelicansi poraženi su na domaćem terenu od Phoenix Sunsa 121-98. Utakmicu je obilježio Grayson Allen, koji je za Sunse ubacio 42 koša uz rekord franšize od 10 pogođenih trica.

U takvim okolnostima, hrvatski košarkaš Karlo Matković iskoristio je dobivenu minutažu. Ušao je s klupe i za 17 minuta provedenih u igri zabio 11 koševa uz šut iz igre 4/5. Svojoj statistici dodao je i dva skoka, od čega jedan napadački. Unatoč njegovom efikasnom doprinosu i double doubleu Treya Murphyja (21 koš, 10 skokova), Pelicansi nisu uspjeli parirati raspoloženim Sunsima.

