Zubac poveo protiv Jokića, LA Clippersi razbili su Denver! Srbi u šoku zbog provokacije tribina

Noć u NBA doigravanju donijela je pregršt uzbuđenja, dominantne predstave i jedan povijesni preokret. Los Angeles Clippersi su na domaćem terenu deklasirali Denver Nuggetse i poveli 2-1 u seriji, Oklahoma City Thunder izveo je drugi najveći povratak u povijesti doigravanja protiv Memphis Grizzliesa za 3-0, dok su New York Knicksi u tijesnoj završnici svladali Detroit Pistonse za vodstvo 2-1.

Dominacija Clippersa u novoj dvorani

Nakon što su momčadi podijelile pobjede u Denveru u prve dvije neizvjesne utakmice odlučene s ukupno pet poena razlike, treći susret u Los Angelesu bio je jednosmjerna ulica. Clippersi su u novoj dvorani Intuit Dome slavili s ogromnih 117-83 protiv Denver Nuggetsa i tako poveli 2-1 u seriji prvog kruga Zapadne konferencije.

Domaćini su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu. Nakon što je Denver poveo sedam razlike na početku, Clippersi su serijom 23-2 krajem prve i početkom druge četvrtine stvorili prednost od 20 poena. James Harden je bio ključan u tom naletu s 11 poena, a do poluvremena je već imao 20 (sve svoje poene na utakmici postigao je u prvom dijelu). Kawhi Leonard dodao je 21 poen i 11 skokova, a Norman Powell s klupe 20 poena. Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je odličnu utakmicu s 19 poena i devet skokova za 33 minute na parketu. Čak četiri od pet startera Clippersa zabila su 19 ili više poena.

Clippersi su dominirali u šutu za tri poena (18 trica naspram sedam Denverovih), kontrolirali skok (48-38), a njihova klupa je nadigrala Denverovu 31-6. Nikola Jokić je za Nuggetse ostvario novi triple-double učinak (23 poena, 13 skokova, 13 asistencija), a Jamal Murray je također ubacio 23 poena, no to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Clippersa koji su srpskog centra, unatoč brojkama, uspjeli limitirati i spriječiti da potpuno dominira utakmicom. Navijači Clippersa su Jokića dočekali i provokacijom, noseći plišane konjske glave, aludirajući na njegovu poznatu ljubav prema konjima, što su neki mediji u Srbiji opisali kao "nezapamćenu sramotu". Četvrta utakmica igra se također u Los Angelesu u subotu.

Povijesni povratak Oklahoma City Thundera

Oklahoma City Thunder izveo je nevjerojatan preokret u Memphisu. Gubio je čak 29 poena razlike protiv domaćih Grizzliesa, da bi na kraju slavio 114-108 i poveo s ogromnih 3-0 u seriji. Bio je to drugi najveći povratak u jednoj utakmici doigravanja otkako se vodi detaljna statistika (od sezone 1996/97.), odmah iza preokreta Clippersa protiv Golden Statea 2019. kad su nadoknadili 31 poen zaostatka.

Grizzliesi su izgledali kao da će doći do prve pobjede u seriji, vodili su 67-40 nešto više od tri minute prije kraja prvog poluvremena kada se ozlijedio njihov najbolji igrač Ja Morant. Prilikom pokušaja polaganja nezgodno je pao na lijevi kuk i nije se više vraćao u igru. Memphis je na poluvremenu i dalje imao ogromnih +26 (77-51).

Međutim u drugom poluvremenu uslijedio je veliki pad Grizzliesa i furiozni povratak Thundera. Gosti su dopustili Memphisu samo 31 poen u nastavku. Chet Holmgren je bio ključan, postigavši 23 od svoja 24 poena u drugom dijelu, dok je Alex Caruso dirigirao igrom u završnici. Thunder je do prvog vodstva na utakmici stigao tek minutu i 19 sekundi prije kraja. S obzirom na vodstvo 3-0 i neizvjestan status Moranta za četvrtu utakmicu, Thunder ima veliku priliku završiti seriju "metlom" u subotu u Memphisu.

Knicksi vratili prednost protiv Pistonsa

New York Knicksi su u uzbudljivoj i napetoj utakmici u Detroitu pobijedili Pistonse 118-116 i tako povratili prednost domaćeg terena, povevši 2-1 u seriji. Nakon što su Pistonsi iznenađujuće slavili u New Yorku u drugoj utakmici i prekinuli rekordni niz od 15 uzastopnih poraza u doigravanju, Knicksi su uzvratili u prvoj utakmici u Little Caesars Areni nakon šest godina.

Karl-Anthony Towns odigrao je sjajnu utakmicu za Knickse, postigavši 31 koš, što je napredak u odnosu na deset poena u drugoj utakmici. Jalen Brunson, nedavno proglašen za igrača sezone u ključnim trenucima, dodao je 30 koševa i ključne poene u završnici. OG Anunoby (22 poena) i Mikal Bridges (20 poena) također su dali veliki doprinos.

Utakmica je bila borbena i naelektrizirana, u skladu s cijelom serijom. Pistonsi su se više puta vraćali u utakmicu, predvođeni Cadeom Cunninghamom i Timom Hardawayem Jr.-om (po 24 koša), no nisu uspjeli dovršiti preokret. Ključni trenutak dogodio se u samoj završnici kada suci nisu svirali očigledno zadnje polje terena Brunsonu, što je izazvalo bijes domaće publike i klupe. Brunson je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja za +4, namjerno promašio drugo, a Pistonsi nisu uspjeli uputiti šut u preostalih pola sekunde. Četvrta utakmica igra se u nedjelju, također u Detroitu.